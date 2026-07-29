Ціни на паливо побили рекорд: експерт розповів, чого очікувати далі

29 липня було зафіксовано рекордну ціну на бензин у дрібній оптовій торгівлі — 98 грн за літр.

У майбутньому ця ціна може зрости ще більше, з огляду на витрати автозаправних станцій та необхідність отримувати прибуток, пояснив у ефірі "Ранок.LIVE" експерт з питань палива, директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

"Якщо врахувати, що АЗС має витрати щонайменше на три гривні, то вона має заробити щонайменше три-чотири гривні, щоб забезпечити нормальний рівень прибутковості. Ну, порахуйте самі, це вже понад 100 грн", — зазначає він.

За його словами, ринок сьогодні не зациклюється на якійсь цифрі на кшталт 97–98 грн/літр, а шукає ресурси, щоб забезпечити наявність палива:

"Як виглядає ситуація для нас? Наші традиційні джерела поставок сьогодні не справляються. Відповідно, нам доведеться закуповувати паливо на більш віддалених ринках — у Німеччині, можливо, у Нідерландах. Тобто це далеко, це довго, це дорого. Тому я не виключаю, що ціна може бути саме такою".

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Тож, як підкреслює Куюн, вартість палива може й надалі змінюватися.

"Для споживачів це важливо. На ринку ніхто не зациклюється на цих сакральних цифрах. Головне, щоб було паливо. Чи коштуватиме воно 110 грн, 120, 150? Ну, така й буде ринкова ціна", — каже він.

Нагадаємо, що про дефіцит палива в Європі та напружену ситуацію на Близькому Сході експерти у сфері палива повідомляли й раніше. Адже саме ці фактори є основними причинами зростання цін на паливо в Україні.

Раніше також йшлося про нові ризики для ринку палива у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України. Щодня російські дрони та ракети знищують українські АЗС. Зокрема, з’явилася інформація, що ворог знищив усі заправки на трасі від Харкова до Полтави. Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов спростував ці чутки.