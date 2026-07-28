Знищення АЗС від Харкова до Полтави: у ХОВА пояснили, що відбувається

Напередодні депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що на трасі М-03, яка веде з Харкова до Полтави, не залишилося жодної діючої АЗС. У Харківській обласній військовій адміністрації цю інформацію спростували.

Голова ХОВА Олег Синєгубов визнав, що автозаправні станції в регіоні та в обласному центрі зазнають постійних ударів, однак щодо знищення всіх АЗС на трасі від Полтави до Харкова, то це, за його словами, "не відповідає дійсності". Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"На щастя, наразі у нас немає дефіциту палива. Ну і, звісно, сили повітряної оборони приділяють цьому питанню достатньо уваги. За тиждень було збито понад 100 "Шахедів" та інших БПЛА", — запевнив чиновник.

За його словами, відбулася зустріч із представниками АЗС, на якій було розроблено заходи пасивного фізичного захисту об’єктів і, насамперед, операторів та клієнтів.

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Удари РФ по АЗС посилилися навесні-влітку 2026 року на тлі ударів України по нафтопереробній галузі РФ.

Одна з наймасштабніших атак сталася у травні 2026 року. За даними Харківської ОДА, протягом доби росіяни підпалили одночасно вісім АЗС: чиновники звернулися до власників АЗС із проханням захистити обладнання та людей.

Експерт з питань палива Дмитро Льоушкін зазначив, що за місяць росіяни знищили 200 із 5 тис. АЗС в Україні. Зазначається, що від таких атак постраждали Запоріжжя, Суми, Чернігів, Харків, Ізюм та Полтава. Також ворог готується атакувати АЗС у Київській, Житомирській та більшості областей у тилу.

За оцінками Льоушкіна, якщо удари триватимуть у такому ж темпі, через півроку в українців почнуться проблеми з паливом.

Нагадаємо, Скорик заявляв, що росіяни знищили АЗС у селищі Валки, у місті Чутово та далі аж до Полтави.

Також повідомлялося, що експерт попередив про майбутнє зростання цін на паливо в Україні та уточнив, коли це відбудеться.