Уничтожение АЗС от Харькова до Полтавы: в ХОВА объяснили, что происходит

Накануне депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что на трассе М-03, ведущей из Харькова в Полтаву, не осталось ни одной работающей АЗС. В Харьковской областной военной администрации эту информацию опровергли.

Глава ХОВА Олег Синегубов признал, что автозаправочные станции в регионе и в областном центре под постоянными ударами, однако что касается уничтожения всех АЗС на трассе от Полтавы до Харькова, то это, по его словам, "не отвечает действительности". Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"К счастью, сейчас дефицита топлива у нас нет. Ну и, конечно, силы воздушной обороны уделяют этому вопросу достаточно внимания. За неделю было сбито больше 100 "Шахедов" и других БпЛА",— заверил чиновник.

По его словам, была встреча с представителями АЗС, на которой разработаны способы пассивной физической защиты объектов и, в первую очередь, операторов и клиентов.

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Удары РФ по АЗС усилились весной-летом 2026 года на фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Одна из самых массированных атак произошла в мае 2026 года. Согласно данным Харьковской ОГА, в течение суток россияне подожгли одновременно восемь заправок: чиновники обратились к владельцам АЗС с просьбой защитить оборудование и людей.

Топливный эксперт Дмитрий Леушкин говорил, что за месяц россияне уничтожили 200 из 5 тыс. заправок в Украине. Уточняется, что от таких атак страдают Запорожье, Сумы, Чернигов, Харьков, Изюм, Полтава. Также враг готовится атаковать АЗС в Киевской, Житомирской и большинстве областей в тылу.

По оценкам Леушкина, если удары продолжатся в таком же темпе, через полгода у украинцев начнутся проблемы с топливом.

Напомним, Скорик говорил, что россияне уничтожили АЗС в поселке Валки, в городе Чутово и далее вплоть до Полтавы.

Также сообщалось, что эксперт предупредил о предстоящем росте цен на топливо в Украине и уточнил, когда это произойдет.