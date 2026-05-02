Россияне второй день подряд бьют по АЗС в Харькове: атаковано уже восемь заправок (фото, видео)

Второй день подряд россияне атакуют автозаправки в Харькове. Всего в областном центре от ударов пострадало уже восемь АЗС.

В субботу, 2 мая, россияне продолжили террор мирного населения, осуществив атаки на АЗС в Харькове. О первом ударе в 14:04 сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Попадание ударного дрона по АЗС в Холодногорском районе, на месте пожар, есть пострадавшие", — проинформировал мэр.

Уже через 5 минут попадание в АЗС произошло в Основянском районе областного центра.

В 14:16 глава города сообщил об атаке, которая произошла в Новобаварском районе.

О еще одном попадании в АЗС в Киевском районе стало известно в 14:23.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что во время последней атаки повреждены четыре АЗС и многоквартирный дом, пострадали шесть человек.

Ликвидация пожара на АЗС в Харькове после удара россиян

62-летнего мужчину госпитализировали со взрывными ранениями, а еще пять человек испытали острую реакцию на стресс.

Ликвидация возгорания на АЗС в Харькове 2 мая

Городской голова Игорь Терехов отметил, что россияне, в основном, бьют по газовым станциям. Он подчеркнул, что владельцы АЗС должны обезопасить важное оборудование от уничтожения, закрывая его защитными сооружениями.

По информации ГСЧС, на территории двух АЗС в Холодногорском и Новобаварском районах горели газовые емкости и легковые автомобили. На других двух автозаправочных станциях повреждения получили здания и оборудование.

В пятницу, 1 мая, российские войска также атаковали четыре АЗС, в частности было зафиксировано попадание по территории АЗС и СТО в Киевском районе, были попадания по территории двух АЗС в Салтовском районе и попадание по территории АЗС в Слободском районе.

Также враг попал по территории АЗС и автомойке в Чугуеве.

Напомним, в ночь на 2 мая российские войска нанесли удар "Шахедом" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова.

