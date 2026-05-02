Росіяни другий день поспіль б'ють по АЗС у Харкові: атаковано вже вісім заправок (фото, відео)

Другий день поспіль росіяни атакують автозаправки у Харкові. Загалом у обласному центрі від ударів постраждало вже вісім АЗС.

У суботу, 2 травня, росіяни продовжили терор мирного населення, здійснивши атаки на АЗС у Харкові. Про перший удар у 14:04 повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Влучання ударного дрона по АЗС у Холодногірському районі, на місці пожежа, є постраждалі", — поінформував мер.

Вже через 5 хвилин влучання в АЗС відбулося в Основ'янському районі обласного центру.

У 14:16 очільник міста повідомив про атаку, яка сталася у Новобаварському районі.

Про ще одне влучання в АЗС у Київському районі стало відомо о 14:23.

Глава ОВА Олег Синєгубов уточнив, що під час останньої атаки пошкоджено чотири АЗС і багатоквартирний будинок,постраждали шестеро людей.

Ліквідація пожежі на АЗС у Харкові після удару росіян

62-річного чоловіка госпіталізували з вибуховими пораненнями, а ще п'ятеро осіб зазнали гострої реакції на стрес.

Ліквідація загоряння на АЗС у Харкові 2 травня

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що росіяни, переважно, б’ють по газових станціях. Він наголосив, що власники АЗС мають убезпечити важливе обладнання від знищення, закриваючи його захисними спорудами.

За інформацією ДСНС, на території двох АЗС у Холодногірському та Новобаварському районах горіли газові ємності та легкові автомобілі. На інших двох автозаправних станціях пошкодження зазнали будівлі та обладнання.

У п'ятницю, 1 травня, російські війська також атакували чотири АЗС, зокрема було зафіксовано влучання по території АЗС та СТО у Київському районі, були влучання по території двох АЗС у Салтівському районі та влучання по території АЗС у Слобідському районі.

Також ворог поцілив по території АЗС та автомийці у Чугуєві.

Нагадаємо, у ніч на 2 травня російські війська завдали удару "Шахедом" по багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

Також Фокус писав, що у ніч на 29 квітня російські війська завдали кількох ударів безпілотниками по різних районах Харкова.