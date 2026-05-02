"Уламки влетіли всередину": у Харкові "Шахед" вдарив по житловій 12-поверхівці (фото)
У ніч на 2 травня російські війська завдали удару "Шахедом" по багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.
Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Зафіксовано "прильот" ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці влучання працюють усі екстрені служби", — написав Синєгубов.
Цю ж інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов, який уточнив, що "Шахед" влетів у житлову 12-поверхівку. Поранено одного мешканця цього будинку.
"Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини. На щастя, "шахед" не здетонував — це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків", — зазначив Терехов.
Він також оприлюднив фото з квартири постраждалого чоловіка.
"Уламки "шахеда" буквально влетіли всередину. На щастя, він не здетонував. Дивлячись на ці кадри, важко повірити, що тут обійшлося без трагедії", — наголосив Терехов.
Зазначимо, що після третьої ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА, які кружляли неподалік Харкова.
