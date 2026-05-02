"Уламки влетіли всередину": у Харкові "Шахед" вдарив по житловій 12-поверхівці (фото)

У ніч на 2 травня російські війська завдали удару "Шахедом" по багатоповерхівці у Шевченківському районі Харкова.

Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано "прильот" ворожого БпЛА в Шевченківському районі Харкова. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці влучання працюють усі екстрені служби", — написав Синєгубов.

Цю ж інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов, який уточнив, що "Шахед" влетів у житлову 12-поверхівку. Поранено одного мешканця цього будинку.

"Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини. На щастя, "шахед" не здетонував — це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків", — зазначив Терехов.

Він також оприлюднив фото з квартири постраждалого чоловіка.

Фото з квартири постраждалого чоловіка у Харкові

"Уламки "шахеда" буквально влетіли всередину. На щастя, він не здетонував. Дивлячись на ці кадри, важко повірити, що тут обійшлося без трагедії", — наголосив Терехов.

Зазначимо, що після третьої ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА, які кружляли неподалік Харкова.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня РФ вдарила дронами по двох багатоповерхівках Одеси.

Фокус також писав про те, що РФ ударила по Тернополю понад 50 "Шахедами".