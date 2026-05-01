РФ вдарила по Одесі дронами: дві житлові багатоповерхівки пошкоджені та горять (відео)

У ніч на 1 травня російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого спалахнула пожежа у житловій 16-поверхівці.

Також було пошкоджено ще одну багатоповерхівку міста, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку — там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях", — написав Лисак.

Він уточнив, що всі екстрені служби вже працюють на місцях влучань.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явились відео, на яких видно пожежі, що спалахнули після російської атаки у житлових будинках одеситів.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок обстрілу Одеси не було.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч на 30 квітня РФ масовано вдарила по Одесі, внаслідок чого у місті частково зруйнована житлова п'ятиповерхівка.

28 квітня РФ розбомбила цілу вулицю на Сумщині КАБами.