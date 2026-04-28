РФ розбомбила цілу вулицю на Сумщині КАБами: під ударом були будинки й дитсадок, є поранені

Російська авіація завдала удару по території Сумської області, внаслідок чого постраждали люди. Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура Ямпільської громади.

Для атаки ворог застосував керовані авіаційні бомби, якими було уражено об’єкти цивільної інфраструктури на території Ямпільської громади, повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram-каналі. У результаті удару пошкоджено будівлю дитячого садка, а також житлові будинки місцевих мешканців.

Пошкоджено садок і будинки

"Рятувальники обстежили територію — під завалами людей не виявлено. Співробітники ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи", — зазначила ДСНС.

Сумщина під ударом

Попередньо відомо, що до медичних установ звернулися четверо постраждалих.

ДСНС працюють на місці удару

Нагадаємо, що на Сумщині фіксували новий російський дрон "Італмаз", який у РФ називають "розумним" через систему самонаведення. За даними експертів, цей БПЛА активно випробовують саме на Сумському напрямку, фактично перетворивши регіон на полігон. Також повідомлялося, що такі дрони можуть передавати відеосигнал оператору й застосовуються для ударів по цілях.

Раніше ми також інформували, що на кордоні із Сумською областю зросла активність російських диверсійно-розвідувальних груп. Вони намагаються проникати на територію України, проводять розвідку позицій і можуть атакувати або мінувати прикордонні райони. Українські військові регулярно виявляють такі групи й змушують їх відступати, завдаючи втрат.