Наступ на Суми: чому активізувались російські ДРГ на кордоні та як далеко зайшли на Сумщині

Сумщина знову під прицілом: удари балістичних ракет по мирному населенню, активізація диверсантів на кордоні та нові загрози з боку Росії. Фокус з'ясував, що відбувається на північному напрямку та чи готова Україна до можливої ескалації.

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У неділю,13 квітня, армія Росії вразила двома балістичними ракетами центр Сум. Атака відбулась зранку, коли люди йшли з церкви на Вербну неділю. За даними ДСНС України, загинуло 34 людини, ще 117 травмовано. Очільник ГУР Кирило Буданов назвав виконавців ракетного удару по Сумах. За його словами, пуски ракет здійснювали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад Збройних сил РФ з Воронезької та Курської областей.

Дії Росії засудили очільники західних країн, а радник Трампа з питань України Кіт Келлог розкритикував дії росіян і вкотре наголосив, що голова Білого дому хоче якнайшвидше завершити війну. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "помилилася", вдаривши балістичними ракетами по Сумах.

До того ж у напрямку Сумщини активізувались диверсійно-розвідувальні групи російської армії. Вони займаються розвідкою оборони української армії, атакують українські позиції для того, щоб, можливо, вбити або захопити їх в полон. А також мінують прикордонні території. Про це розповідав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"І якщо говорити за цей рік, то найбільш активними вони (ДРГ — прим. ред.) залишаються у напрямку Сумської області, особливо на півночі, ближче до Чернігівщини. За останні кілька тижнів дві ворожих диверсійно-розвідувальних групи були викриті при спробі заходу на нашу територію. Були стрілецькі бої, ми також використовували й мінометні розрахунки для завдавання удару по розташуванню тієї групи. І далі вони відходили за лінію нашого кордону, не досягнувши своєї мети. І в одному з випадків ми чітко розуміємо, що відходили вони з втратами", — сказав Демченко.

Наступ на Сумщину: чи достатньо сил у ЗС РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Росія зараз в Курській області не має достатнього ресурсу для того, щоб розпочати наступ на місто Суми та захопити Сумську область. Наразі їм вистачає сил тільки для проведення диверсій.

"Підтвердженням цього є те, що коли Сили оборони України розпочали дії в Бєлгородській області, росіяни були змушені зупиняти частину підрозділів, які прямували з Курщини на Покровський напрямок для посилення наступу на Покровськ, і повертати їх назад до Бєлгородської області для підсилення місцевого угруповання", — каже Фокусу експерт.

На його думку, наразі майже на кожному напрямку у росіян обмежені військові ресурси. Зокрема, армія РФ відчуває дефіцит повноцінних резервів для підсилення та забезпечення загальновійськової наступальної операції. Також військовий оглядач додав, що диверсійно-рейдові дії російська армія буде продовжувати здійснювати на Сумщину. Але якщо на Курщині розпочнеться значне накопичення військ РФ, достатніх для наступу на Сумську область, то військове командування України про це обов’язково попередить. Наразі чисельність російських військ на Курщині залишається стабільно у районі 60 тисяч військових, що було і місяць тому.

Російська армія на кордоні Сумщини: цілі ворога

За словами Олександра Коваленка, основна мета російських військ зараз — перерізати трасу Н-07 "Суджа – Суми" та встановити контроль над нею на території Сумської області.

"Саме тому вони просуваються в напрямку до цієї траси через Басівку. Переважно російська армія буде продовжувати займатись рейдовою диверсійною діяльністю при кордоні з Сумщиною. Зокрема, заходити углиб української території більш ніж 5, максимум 7 кілометрів від кордону. Більше вони заходити не можуть, бо там знаходяться українські оборонні рубежі" — підкреслив експерт.

Як захистити Сумщину від балістичної небезпеки

Коваленко розповів, що від балістичних атак армії Росії можливо захистити прикордонні міста, як-от Харків та Суми, тільки якщо розміщувати у цих містах ЗРК Patriot. Але тут існує декілька проблем.

"По-перше, українській протиповітряній обороні не вистачає у достатній кількості ЗРК Patriot, як для захисту мирного населення, так і для захисту власних військових. По-друге, якщо розміщувати Patriot у містах, які знаходяться за 20–40 кілометрів від кордону з Росією, то ці зенітно-ракетні комплекси там проживуть тиждень, мабуть, два, не більше. І Україна залишиться взагалі без ЗРК Patriot. Тому, на жаль, це ось така патова ситуація" — підсумував експерт.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про готовність України придбати у США системи ППО на суму 30–50 мільярдів доларів. Фокус розбирав, де Україна візьме на це кошти.

Також українській ППО стало складніше збивати балістичні ракети, через те, що Росія постійно вдосконалює озброєння. Фокус розповідав, що допомагає РФ модернізувати власні ракети.