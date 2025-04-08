Старі Patriot проти нових "Іскандерів": чи втрачає українська ППО ефективність проти балістичних ракет

Українській ППО стало складніше збивати балістичні ракети, через те, що Росія постійно вдосконалює озброєння. Що допомагає РФ модернізувати власні ракети, і при чому тут контрабанда мікросхем, розбирався Фокус.

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У п'ятницю, 4 квітня Росія поцілила балістикою по жилому району Кривого Рога, забравши життя 19 людей, серед яких 9 дітей.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомив, що українській ППО вже складніше збивати російські балістичні ракети через те, що ворог модернізував свою техніку.

"Ми бачимо, що при появі у нас систем Patriot почали показувати гарні результати збиття "Кинджалів", було збиття "Іскандерів". Зараз це робити складніше, адже ворог все ж таки модернізує також балістичні ракети. Звісно, Україна цією інформацією ділиться із західними партнерами", — додав представник Повітряних сил.

Чим і як Україна збиває балістичні ракети

За словами військового експерта, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, російські ракети технічно навчились обходити зони їх збиття українськими ППО.

"Росія дійсно модернізує власні ракети. Військово-промисловий комплекс РФ досяг того, що ракети можуть летіти на малій висоті. Завдяки цьому вони частіше минають зону ураження — а сама зона ураження фактично зменшилася. Тим паче, що в нас небагато батарей Patriot, і загалом мало засобів, здатних ефективно перехоплювати такі ракети. Тому й виникають подібні проблеми.

Балістичні ракети зазвичай летять по дузі: спочатку вгору, а потім стрімко падають вниз на ціль. Це давало можливість їх виявити й знищити в повітрі. Але тепер таких можливостей значно менше. Потрібно шукати нові тактичні рішення — і розуміти, якою саме зброєю можна протидіяти", — пояснює Фокусу експерт.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко додає, що наявні в Україні ЗРК Patriot не пройшли якісної модернізації з моменту їх створення у 80-ті роки минулого століття.

"Ми отримали версію Patriot, яка за останній час, за останні роки, не пройшли якоїсь модернізації, вони не покращувалися. А от ворог, маючи відповідний досвід, спостерігаючи за тим, як збиваються його ракети, постійно намагається їх модернізувати та покращувати. І я взагалі не виключаю того факту, що ці "Іскандери", які були застосовані під час останнього ракетного удару по території України, вони дійсно мали відповідні особливості в навігаційні системи, в заходженні на ціль і інші якісь моменти, були покращені за цей період розвідки російської ВПК" — розповів Фокусу оглядач.

Нагадаємо, що офіційно перша батарея ЗРК Patriot прибула до України у березні-квітні 2023 року. Вони були передані Україні спільно США та Німеччиною.

Надалі Німеччина надала ще дві батареї Patriot: у грудні 2023 року та у липні 2024 року. Також Нідерланди передали дві пускові установки в рамках співпраці з іншими країнами, а також ракети до систем Patriot.

Мікрочипи контрабандою: як Росія удосконалює ракети

Починаючи з лютого 2022 року Росія весь час намагалась модернізувати власні ракети.

"Раніше росіяни вважали, що ракети типу 9М723 "Іскандер" та Х-47М2 "Кинджал" майже неможливо перехопити. Колишній міністр оборони, а нині секретар радбезу РФ Сергій Шойгу свого часу взагалі заявляв, що "Кинджал" настільки швидкий, що західні системи ППО навіть не здатні його виявити.

Але як тільки в Україні з’явився зенітно-ракетний комплекс Patriot, ці міфи почали розвіюватися. Patriot ефективно збиває і "Кинджали", і "Іскандери" — і для Росії це стало серйозним репутаційним ударом. У відповідь вони почали змінювати характеристики ракет, намагаючись зробити їх менш досяжними для Patriot", — каже Коваленко.

За його словами, майже всі російські ракети збираються із західних компонентів. У Росії немає жодної ракети, в якій не було б західних мікросхем, мікрочипів, напівпровідників тощо. Російська мікроелектроніка — як технологія, так і виробництво — фактично застрягла в палеоліті. Вони просто не здатні самостійно забезпечити високотехнологічне оснащення для своїх ракет, тому завжди покладалися на західні технології.

"Сьогодні ці компоненти надходять до Росії контрабандою. Так, це впливає на ціну, так, це впливає на строки виробництва, але так чи інакше вони отримують ці компоненти й роблять з них ракети. Якби повністю було перекрите це постачання, а тут треба визнати, на жаль, контрабанду повністю неможливо перекрити, якби була така можливість, то Росія взагалі залишилася без ракет. В неї не було б можливості виробляти ракети, навіть використовуючи старі радянські технології", — каже експерт.

Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році США та ЄС запровадили жорсткі експортні обмеження на напівпровідники, авіаційні компоненти та інші технології подвійного призначення, які можуть використовуватися у військових цілях.

Це змушує Росію шукати обхідні шляхи, наприклад, через країни-посередники, такі як Китай чи Туреччина, або розвивати власне виробництво, що поки що недостатньо ефективне через технологічну відсталість.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами та "Шахедами". В результаті атаки одна людина загинула, ще декілька осіб було поранено.

Додамо, що внаслідок ракетної атаки Росії по Києву було серйозно пошкоджено будівлі, де розміщувалися редакції телеканалів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". В результаті постраждали офіси відразу декількох телеканалів. Нині на місці працюють рятувальник.