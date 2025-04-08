Старые Patriot против новых "Искандеров": теряет ли украинская ПВО эффективность против баллистических ракет

Украинской ПВО стало сложнее сбивать баллистические ракеты, из-за того, что Россия постоянно совершенствует вооружение. Что помогает РФ модернизировать собственные ракеты, и при чем тут контрабанда микросхем, разбирался Фокус.

Related video

В пятницу, 4 апреля Россия попала баллистикой по жилому району Кривого Рога, унеся жизни 19 человек, среди которых 9 детей.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщил, что украинской ПВО уже сложнее сбивать российские баллистические ракеты из-за того, что враг модернизировал свою технику.

"Мы видим, что при появлении у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты сбития "Кинжалов", было сбитие "Искандеров". Сейчас это делать сложнее, ведь враг все же модернизирует также баллистические ракеты. Конечно, Украина этой информацией делится с западными партнерами", — добавил представитель Воздушных сил.

Чем и как Украина сбивает баллистические ракеты

По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, российские ракеты технически научились обходить зоны их сбивания украинскими ПВО.

"Россия действительно модернизирует собственные ракеты. Военно-промышленный комплекс РФ достиг того, что ракеты могут лететь на малой высоте. Благодаря этому они чаще проходят зону поражения — а сама зона поражения фактически уменьшилась. Тем более, что у нас немного батарей Patriot, и вообще мало средств, способных эффективно перехватывать такие ракеты. Поэтому и возникают подобные проблемы.

Баллистические ракеты обычно летят по дуге: сначала вверх, а затем стремительно падают вниз на цель. Это давало возможность их обнаружить и уничтожить в воздухе. Но теперь таких возможностей значительно меньше. Нужно искать новые тактические решения — и понимать, каким именно оружием можно противодействовать", — объясняет Фокусу эксперт.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко добавляет, что имеющиеся в Украине ЗРК Patriot не прошли качественной модернизации с момента их создания в 80-е годы прошлого века.

"Мы получили версию Patriot, которая за последнее время, за последние годы, не прошли какой-то модернизации, они не улучшались. А вот враг, имея соответствующий опыт, наблюдая за тем, как сбиваются его ракеты, постоянно пытается их модернизировать и улучшать. И я вообще не исключаю того факта, что эти "Искандеры", которые были применены во время последнего ракетного удара по территории Украины, они действительно имели соответствующие особенности в навигационные системы, в заходе на цель и другие какие-то моменты, были улучшены за этот период разведки российского ВПК", — рассказал Фокусу обозреватель.

Напомним, что официально первая батарея ЗРК Patriot прибыла в Украину в марте-апреле 2023 года. Они были переданы Украине совместно США и Германией.

В дальнейшем Германия предоставила еще две батареи Patriot: в декабре 2023 года и в июле 2024 года. Также Нидерланды передали две пусковые установки в рамках сотрудничества с другими странами, а также ракеты к системам Patriot.

Микрочипы контрабандой: как Россия совершенствует ракеты

Начиная с февраля 2022 года Россия все время пыталась модернизировать собственные ракеты.

"Раньше россияне считали, что ракеты типа 9М723 "Искандер" и Х-47М2 "Кинжал" почти невозможно перехватить. Бывший министр обороны, а ныне секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу в свое время вообще заявлял, что "Кинжал" настолько быстрый, что западные системы ПВО даже не способны его обнаружить.

Но как только в Украине появился зенитно-ракетный комплекс Patriot, эти мифы начали развеиваться. Patriot эффективно сбивает и "Кинжалы", и "Искандеры" — и для России это стало серьезным репутационным ударом. В ответ они начали менять характеристики ракет, пытаясь сделать их менее достижимыми для Patriot", — говорит Коваленко.

По его словам, почти все российские ракеты собираются из западных компонентов. В России нет ни одной ракеты, в которой не было бы западных микросхем, микрочипов, полупроводников и так далее. Российская микроэлектроника — как технология, так и производство — фактически застряла в палеолите. Они просто не способны самостоятельно обеспечить высокотехнологичное оснащение для своих ракет, поэтому всегда полагались на западные технологии.

"Сегодня эти компоненты поступают в Россию контрабандой. Да, это влияет на цену, да, это влияет на сроки производства, но так или иначе они получают эти компоненты и делают из них ракеты. Если бы полностью были перекрыты эти поставки, а здесь надо признать, к сожалению, контрабанду полностью невозможно перекрыть, если бы была такая возможность, то Россия вообще осталась бы без ракет. У нее не было бы возможности производить ракеты, даже используя старые советские технологии", — говорит эксперт.

После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году США и ЕС ввели жесткие экспортные ограничения на полупроводники, авиационные компоненты и другие технологии двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Это заставляет Россию искать обходные пути, например, через страны-посредники, такие как Китай или Турция, или развивать собственное производство, которое пока недостаточно эффективно из-за технологической отсталости.

Напомним, что российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами и "Шахедами". В результате атаки один человек погиб, еще несколько человек были ранены.

Добавим, что в результате ракетной атаки России по Киеву были серьезно повреждены здания, где размещались редакции телеканалов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". В результате пострадали офисы сразу нескольких телеканалов. Сейчас на месте работают спасатели.