США готовятся ввести санкции против поставщиков технологий для армии РФ, — WSJ

Белый дом может лишить российских военных зарубежных чипов, суперкомпьютеров и разведывательных спутников.

Администрация президента США Джозефа Байдена готовит санкции против российских технологических компаний, которые обслуживают военных и разведчиков. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal.

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Заявления представителей власти США и документы говорят о том, что правительственные организации РФ значительно зависят от зарубежных технологий, необходимых для работы предприятий оборонной промышленности. Новые санкции Белого дома направлены на компании двойного назначения, которые на российском рынке продают товары или оказывают услуги как гражданским, так и для военным организациям.

Одной из них является ООО "Серния Инжиниринг" — поставщика измерительных приборов и микроэлектроники. Как считают в США, компания является центральным звеном сети закупок и распространения оружия среди российских спецслужб. Под прицелом также московская ООО "Сертал", которая по данным команды Байдена, производит и поставляет оборудование для армии России. Санкции также могут ввести против четырех "марионеточных" компаний, которые "Серния" и "Сертал" якобы используют для упрощения закупок для ВС РФ.

По словам одного из правительственных источников, Администрация также готовит санкции против технологических компаний, которые помогают России вести войну против Украины, среди них АО "НИИ Вектор" из Санкт-Петербурга, которая специализируется на ПО и технологиях связи. По данным Белого дома, она помогает производить спутники группировки "Лиана", используемые РФ для радиолокационной разведки.

Большинство компаний, на которые обратила внимание Администрация президента, ранее были внесены в "черный список" Министерства торговли США — им запретили экспортировать ценные технологии, но не ведение бизнеса в целом. Как подчеркивает WSJ, санкции в сочетании с экспортными ограничениями перекроют российским предприятиям доступ к компьютерным микрочипам иностранного производства, а также к финансированию и ресурсам для производства микроэлектроники на территории России.

Минфин США готовится нанести удар по крупнейшему в России производителю микросхем "Микрон" и компании "Т-Платформа", обслуживающую суперкомпьютеры. Санкции расширят уже действующие экспортные ограничения и запретят любые финансовые операции. Пока "Микрон" и "Т-Платформа" еще могут покупать детали у стран, не поддержавших международное давление, однако новые меры перекроют эти каналы.

Также рассматриваются санкции против iGrids, разработчика ПО для российских автоматизированных систем управления электросетью. Она сотрудничает с несколькими технологическими и IT-компаниями, включая известный сервис по кибербезопасности "Лабораторию Касперского".

Как заявила руководитель отдела глобальных санкций и рисков в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Джастин Уокер, такие ограничения могут мгновенно и значительно повлиять на всю экономику РФ. Чипы являются важными компонентами суперкомпьютеров, в вычислениях которых нуждаются многие предприятия, в том числе авиационная и нефтеперерабатывающая. По словам Джастин Уокер, санкции призваны помешать России получать из-за рубежа критически важные технологии, ослабить ее военный потенциал и вызвать недовольство среди населения страны.

Ранее эксперт рассказал, что Россия может полностью сама производить микрочипы, но только на уровне 1980-х годов. Выпуск современное микроэлектроники требует большого количества ресурсов и рынка сбыта, который одна страна обеспечить не в состоянии.

Писали также, что Россия сможет наладить производство чипов в обход санкций по схеме "белорусской креветки". Как считают некоторые участники рынка, российские компании могут перенести заводы по выпуску процессоров "Байкал" и "Эльбрус" в Китай, а затем завозить их оттуда.