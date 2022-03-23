Россия сможет наладить производство чипов в обход санкций по схеме "белорусской креветки"

Некоторые представители рынка полагают, что РФ перенесет производство процессоров в Китай, а потом будет завозить их в страну обходными путями.

Производство российских чипов "Байкал" и "Эльбрус", которые ранее изготавливала тайваньская фабрика TSMC, теперь под большим вопросом. TSMC больше не желает сотрудничать со страной-агрессором, а потому РФ может испытать резкий дефицит микропроцессоров. Издание bfm.ru сообщило, что данную проблему попробуют решить с помощью КНР.

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По словам Ивана Покровского, исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники, некоторые китайские компании в частном порядке могут согласиться сотрудничать с российской стороной. Особенно те компании из КНР, которые не слишком зависят от американских (западных) комплектующих, сырья, оборудования и пр., или те, которые не являются экспортерами в страны ЕС и США. Покровский говорит, что для таких китайских компаний риск попасть под санкции — минимален. Однако если риск высок, то компании из Поднебесной либо задерут цены на свои услуги, либо и вовсе откажутся от сотрудничества.

Издание сообщает, что экономики КНР и США тесно связаны. Так, за один только 2020 год товарооборот между этими двумя странами составил $586,72 млрд, а между РФ и КНР за тот же период времени товарооборот исчислялся $107,7 млрд. СМИ намекает, что Китай, вероятнее всего, не захочет оказаться под санкциями США, наладив тесное и открытое сотрудничество с Россией.

Один из топ-менеджеров China Window Consulting Group, Александр Зайнигабдинов, предположил, что РФ может обойти санкции, использовав схему "белорусской креветки". Он рассказал медиа, что на рынке ходят слухи о возможности перепродавать готовые процессоры через третьих лиц. Такую же схему применяли в РФ, когда получили порцию санкций в 2014 году, — завозили импортные товары через Беларусь. В случае с микроэлектроникой, по словам Зайнигабдинова, могут поступить так: КНР продает чипы Грузии, Грузия продает их Турции, а Турция — России. Или же можно продать сразу в РФ через Южную Осетию.

"Не могу сказать, насколько это правда и имеет отношение конкретно к этим чипам, но некоторые люди такое говорят", — подчеркнул Александр Зайнигабдинов.

Ранее мы публиковали мнение российского эксперта в сфере ИТ касательно того, что Россия способна самостоятельно производить процессоры, однако они будут такими же медленными, какими являются для нас сегодня чипы 1980-х годов.