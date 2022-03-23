Росія зможе налагодити виробництво чипів в обхід санкцій за схемою "білоруської креветки"

Деякі представники ринку вважають, що РФ перенесе виробництво процесорів до Китаю, а потім завозитиме їх до країни обхідними шляхами.

Виробництво російських чипів "Байкал" та "Ельбрус", які раніше виготовляла тайванська фабрика TSMC, тепер під великим питанням. TSMC більше не хоче співпрацювати з країною-агресором, а тому РФ може зазнати різкого дефіциту мікропроцесорів. Видання bfm.ru повідомило, що цю проблему спробують розв'язати за допомогою КНР.

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За словами Івана Покровського, виконавчого директора Асоціації розробників та виробників електроніки, деякі китайські компанії в приватному порядку можуть погодитись співпрацювати з російською стороною. Особливо ті компанії з КНР, які не надто залежать від американських (західних) деталей, сировини, обладнання тощо, або ті, що не є експортерами до країн ЄС та США. Покровський каже, що для таких китайських компаній ризик потрапити під санкції — мінімальний. Однак якщо ризик високий, то компанії з Піднебесної або завищать ціни на свої послуги, або взагалі відмовляться від співпраці.

Видання повідомляє, що економіки КНР та США тісно пов'язані. Так, за один тільки 2020 рік товарообіг між цими двома країнами склав $586,72 млрд, а між РФ і КНР за той же проміжок часу товарообіг обчислювали $107,7 млрд. ЗМІ натякає, що Китай, найімовірніше, не захоче опинитися під санкціями США, налагодивши тісне та відкрите співробітництво з Росією

Один із топменеджерів China Window Consulting Group, Олександр Зайнігабдінов, припустив, що РФ може обійти санкції, використавши схему "білоруської креветки". Він розповів медіа, що на ринку ходять чутки про можливість перепродати готові процесори через третіх осіб. Таку ж схему застосовували у РФ, коли отримали порцію санкцій у 2014 році, — завозили імпортні товари через Білорусь. У випадку з мікроелектронікою, за словами Зайнігабдінова, можуть зробити так: КНР продає чипи Грузії, Грузія продає їх Туреччині, а Туреччина — Росії. Або ж можна продати одразу у РФ через Південну Осетію.

"Не можу сказати, наскільки це правда і має відношення конкретно до цих чипів, але деякі люди таке кажуть", — наголосив Олександр Зайнігабдінов.

Раніше ми публікували думку російського експерта у сфері ІТ про те, що Росія здатна самостійно виробляти процесори, проте вони будуть такими ж повільними, якими є для нас сьогодні чипи 1980-х років.