США готуються запровадити санкції проти постачальників технологій для армії РФ, — WSJ

Білий дім може позбавити російських військових закордонних чипів, суперкомп'ютерів та розвідувальних супутників.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує санкції проти російських технологічних компаній, які обслуговують військових та розвідників. Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal.

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Заяви представників влади США та документи говорять про те, що урядові організації РФ значно залежать від закордонних технологій, необхідних для підприємств оборонної промисловості. Нові санкції Білого дому направлені на компанії подвійного призначення, які на російському ринку продають товари або надають послуги як цивільним, так і військовим організаціям.

Однією з них є ТОВ "Сернія Інжиніринг" — постачальник вимірювальних приладів та мікроелектроніки. Як вважають у США, компанія є центральною ланкою мережі закупівель та розповсюдження зброї серед російських спецслужб. Під прицілом також московське ТОВ "Сертал", яка, за даними команди Байдена, виробляє та постачає обладнання для армії Росії. Санкції також можуть запровадити проти чотирьох "маріонеткових" компаній, які "Сернія" та "Сертал" нібито використовують для спрощення закупівель для ЗС РФ.

За словами одного з урядових джерел, Адміністрація також готує санкції проти технологічних компаній, які допомагають Росії вести війну проти України, серед них АТ "НДІ Вектор" із Санкт-Петербурга, що спеціалізується на ПЗ та технологіях зв'язку. За даними Білого дому, вона допомагає виробляти супутники угруповання "Ліана", які використовує РФ для радіолокаційної розвідки.

Більшість компаній, на які звернула увагу Адміністрація президента, раніше вносили до "чорного списку" Міністерства торгівлі США — їм заборонили експортувати цінні технології, але не ведення бізнесу в цілому. Як наголошує WSJ, санкції разом з експортними обмеженнями перекриють російським підприємствам доступ до комп'ютерних мікрочипів іноземного виробництва, а також до фінансування та ресурсів для виробництва мікроелектроніки на території Росії.

Мінфін США готується завдати удару по найбільшому в Росії виробнику мікросхем "Мікрон" та компанії "Т-Платформа", що обслуговує суперкомп'ютери. Санкції розширять уже наявні експортні обмеження та заборонять будь-які фінансові операції. Поки "Мікрон" та "Т-Платформа" ще можуть купувати деталі у країн, які не підтримали міжнародний тиск, проте нові заходи перекриють ці канали.

Також розглядають санкції проти iGrids, розробника ПЗ для російських автоматизованих систем керування електромережею. Вона співпрацює з кількома технологічними та IT-компаніями, включаючи відомий сервіс з кібербезпеки "Лабораторію Касперського".

Як заявила керівниця відділу глобальних санкцій та ризиків в Асоціації сертифікованих фахівців із боротьби з відмиванням грошей (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) Джастін Вокер, такі обмеження можуть миттєво та значно вплинути на всю економіку РФ. Чипи є важливими компонентами суперкомп'ютерів, обчислення яких потребують багато підприємств, зокрема авіаційне і нафтопереробне. За словами Джастін Вокер, санкції покликані завадити Росії отримувати з-за кордону критично важливі технології, послабити її військовий потенціал та викликати невдоволення серед населення країни.

Раніше експерт розповів, що Росія може повністю сама виробляти мікрочипи, але лише на рівні 1980-х років. Випуск сучасної мікроелектроніки вимагає великої кількості ресурсів та ринку збуту, який одна країна забезпечити не в змозі.

Писали також, що Росія зможе налагодити виробництво чипів, оминаючи санкції за схемою "білоруської креветки". Як вважають деякі учасники ринку, російські компанії можуть перенести заводи з випуску процесорів "Байкал" та "Ельбрус" до Китаю, а потім завозити їх звідти.