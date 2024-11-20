"Отменить займы": администрация Байдена предложила простить Украине 50% долга

Остальные 50% долга при желании сможет списать следующий президент США Дональд Трамп, но не раньше января 2026 года.

Администрация президента США Джо Байдена предложила Конгрессу списать Украине половину долга, который Америка предоставляла в рамках экономической помощи Киеву. Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщил "Голос Америки".

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это" — сказал Миллер.

Речь идет о законе, который в апреле 2024 года принял Конгресс. Он касается ассигнований на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов.

По его условиям, экономическая помощь в размере около 10 миллиардов долларов предоставляется Украине не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

Однако нормы документа также предоставляют Джо Байдену полномочия простить 50% этого займа, начиная с 15 ноября 2024 года. То есть сумма, которую сейчас Белый дом хочет списать, составляет 4,65 млрд долларов.

Остальные 50% займа сможет простить не ранее 1 января 2026 года следующий президент США Дональд Трамп, если захочет.

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Поскольку Белый дом уже подал заявление в Конгресс, в котором сообщил о своем намерении списать Киеву 50% "экономического" долга, то американские законодатели могут принять резолюцию против подобного шага. Однако в Госдепе надеются, что этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем придерживаться закона", — подчеркнул Миллер.

Напомним, 20 ноября СМИ узнали, что США передадут Украине в новом пакете военной помощи на сумму 275 млн долларов.

15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на что можно потратить "тысячу Зеленского".