HIMARS, Javelin и снаряды: СМИ узнали, что США передадут Украине в новом пакете помощи

Журналисты отметили, что США пришлют Украине нового вооружения на минимум 275 миллионов долларов, чтобы поддержать Киев перед инаугурацией Трампа.

В новом пакете военной помощи США пришлют Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы(HIMARS), противотанковые боеприпасы Javelin и другие снаряды и оборудование. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на собственные источники.

"Оружие в новом пакете помощи Украине включает средства противовоздушной обороны, в том числе высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запасные части", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что оружие будет предоставлено в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, что позволяет Пентагону быстро извлекать запасы со своих полок и ускорить их доставку на линию фронта в Украине.

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"Будущий приход Трампа в Белый дом вызвал напряженную борьбу администрации Байдена за то, чтобы гарантировать, что все утвержденное Конгрессом финансирование для Украины будет предоставлено, и что Киев будет иметь сильную позицию, когда войдет в зиму", — отмечают авторы материала.

По их мнению, администрация президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву дать отпор России до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность. Для этого, по словам экспертов, Белому дому придется срочно выделить 7,1 миллиарда долларов на вооружение со складов Пентагона, чтобы успеть потратить эти средства до того, как Трамп примет присягу.

Последний транш оружия поступает на фоне растущего беспокойства относительно эскалации конфликта, когда обе стороны пытаются получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого прекращения войны — как он пообещал сделать.

Кроме того, Государственный департамент США заявил во вторник, что санкционировал продажу Украине неназванного оборонного оборудования и услуг на сумму 100 миллионов долларов, включая ремонт транспортных средств, техническую помощь, обучение и "другие связанные с этим элементы логистики и программной поддержки".

Напомним, 19 ноября аналитик Фабиан Хоффман заявил, что США могут оставить Украину без HIMARS и GMLS.

16 ноября Илон Маск высмеял Зеленского из-за помощи США и предстоящих переговоров.