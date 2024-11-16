Маск высмеял Зеленского из-за помощи США и будущих переговоров: соцсети уже отреагировали

16 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украине нужно стать сильной, чтобы начать какие-то дипломатические переговоры. Американский миллиардер Илон Маск считает такое заявление смешным.

Миллиардер, владелец компаний SpaceX и соцсети X (Twitter) Илон Маск отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот говорил, среди прочего, и об украинцах, погибших из-за войны РФ. Маск высмеял украинского президента, упомянув его чувство юмора. При этом он ссылался на публикацию агентства BBC, которое писало об этом же ранее. Сообщение миллиардера и сторонника будущего 47 президента США Дональда Трампа вечером 16 ноября появилось в X.

Маск написал короткую фразу, которая, по его мнению, является главной характеристикой Зеленского. При этом он репостил фрагмент интервью, в котором говорилось о том, что Украина "должна стать, прежде всего, сильной для любой дипломатии". Ниже под фразой Маска — ссылка на статью агентства BBC: в ней президента страны, которой РФ угрожала войной, назвали "комедиантом".

"У него отличное чувство юмора", — говорится в заметке миллиардера.

Илон Маск высмеял Зеленского — скриншот сообщения 16 ноября Фото: Скриншот

Под сообщением Маска, который появился в 17:43, свое мнение высказали 11 тыс. комментаторов. Один из них — волонтер и активист Сергей Стерненко. Стерненко опубликовал фото с похорон семьи, матери и троих детей, — РФ убила их в Кривом Роге.

"Илон поддерживает убийства детей и целых семей", — написал он.

Илон Маск высмеял Зеленского — комментарий Стерненко Фото: Скриншот

Другие пользователи сравнили Маска с лидером третьего Рейха Адольфом Гитлером. Также было изображение Маска в российской военной форме: президент РФ Владимир Путин хвалил бизнесмена за хорошее поведение.

Илон Маск высмеял Зеленского — сравнение миллиардера с Гитлером Фото: X (Twitter) Илон Маск высмеял Зеленского — комментарий о миллиардере и Путине Фото: X (Twitter)

Один из пользователей также интересовался, почему Маск ни словом не упоминает преступления, которые РФ совершает в Украине. С другой стороны, часть комментаторов жаловались на то, что американцы слишком много денег выделяют на украинцев и это будто бы лишние расходы, которые следует прекратить.

Илон Маск высмеял Зеленского — комментарий об игнорировании преступлений РФ Фото: Скриншот Илон Маск высмеял Зеленского — комментарий о деньгах США Фото: Скриншот

Илон Маск и война РФ — детали

Отметим, американский олигарх Илон Маск сопровождал будущего 47-ого президента США Дональда Трампа во время последних выступлений перед голосованием, писал Фокус. Уже после избрания он продолжал быть рядом с Трампом: например, слушал первый телефонный разговор с Зеленским, написало издание Axios. Разговор лидеров двух государств длился 25 минут и глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что между США и Украиной продолжатся партнерские отношения.

Между тем в конце октября западные издания выяснили, что Маск регулярно контактирует с президентом РФ Владимиром Путиным. Темы разговоров, согласно данным источников, — личные и о "политической напряженности".

Напоминаем, Маск высказался относительно российско-украинской войны: назвал ее "вечной" и рассказал о своем волнении.