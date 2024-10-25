Маск тайно общается с Путиным после вторжения РФ в Украину, — WSJ

Илон Маск, самый богатый человек в мире, с конца 2022 года находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным. По словам журналистов, подобные контакты беспокоят Белый дом и руководство союзников по НАТО.

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Илон Маск, который сейчас рьяно поддерживает Дональда Трампа в его предвыборной гонке, а также российский диктатор Владимир Путин находятся в "тесном контакте", что не может не тревожить. Беседы, подтвержденные несколькими нынешними и бывшими американскими, европейскими и российскими официальными лицами, затрагивают личные темы, деловую и геополитическую напряженность. Об этом пишет WSJ.

Илон Маск на предвыборном митинге Дональда Трампа

В какой-то момент Путин попросил миллиардера не включать его спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину, сообщили два человека, проинформированные о просьбе.

В этом году Маск стал важным сторонником избирательной кампании Дональда Трампа и может найти место в администрации Трампа в случае его победы. В то время как США и их союзники в последние годы изолировали Путина, диалог Маска может сигнализировать о возобновлении взаимодействия с российским лидером и усилить выраженное Трампом желание заключить сделку по основным линиям разлома, таким как война в Украине.

В то же время эти контакты также вызывают потенциальные опасения по поводу национальной безопасности у некоторых членов нынешней администрации, учитывая роль Путина как одного из главных противников Америки.

Илон Маск и его связь с Пентагоном

Маск наладил тесные деловые связи с американскими военными и разведывательными агентствами, что дает ему уникальную возможность наблюдать за некоторыми из самых чувствительных космических программ Америки. Компания SpaceX, которая управляет сервисом Starlink, в 2021 году выиграла секретный контракт на сумму 1,8 миллиарда долларов и является основной ракетной установкой для Пентагона и НАСА. У Маска есть допуск к секретной информации.

Ракета SpaceX Фото: SpaceX

Информация о контактах Маска с Кремлем, по-видимому, держится в строгом секрете в правительстве. Несколько чиновников Белого дома заявили, что не знают о них. Тема очень чувствительная, учитывая растущее участие Маска в кампании Трампа и приближающиеся президентские выборы в США, до которых осталось менее двух недель.

Маск не ответил на запросы о комментариях. Миллиардера назвали апологетом Путина, он сообщил, что это "абсурд" и заявил, что его компании "сделали больше для подрыва России, чем что-либо еще".

Во время своей предвыборной кампании в Пенсильвании на прошлой неделе Маск говорил о важности прозрачности правительства и отметил свой собственный доступ к государственным секретам. "У меня есть допуск к сверхсекретной информации, но, должен сказать, как и большинство вещей, о которых я знаю… Причина, по которой они держат это в строжайшем секрете, заключается в том, что это скучно", — заявил Маск.

Представитель Пентагона заявил: "Мы не комментируем допуск к секретной информации, проверку или статус какого-либо лица, а также вопросы политики безопасности".

Один человек, знакомый с разговорами, сказал, что правительство сталкивается с дилеммой, потому что оно очень зависит от технологий миллиардера. SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности и является компанией, на которую НАСА полагается для доставки астронавтов на Международную космическую станцию и обратно.

"Им это не нравится", — сказал инсайдер, имея в виду контакты Маска и Путина. Однако этот человек сказал, что администрация не тревожится о возможных нарушениях безопасности со стороны Маска.

Илон Маск и его связи с Россией и беседы с Путиным

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственное общение Кремля с Маском было в ходе одного телефонного разговора, в котором он и Путин обсуждали "космос, а также текущие и будущие технологии". Кроме того, Песков утверждает, что ни Путин, ни кремлевские чиновники не ведут регулярных разговоров с Маском.

Маск уже давно очарован Россией и ее космическими и ракетными программами. В биографии Маска, написанной Уолтером Айзексоном, говорится, что бизнесмен ездил в Москву в 2002 году, чтобы договориться о покупке ракет для своей зарождающейся космической программы, но потерял сознание во время обеда с водкой. В конечном итоге сделка не удалась, хотя Маск получил в подарок бутылку водки с изображением Марса.

Беседы миллиардера с Путиным и кремлевскими чиновниками подчеркивают его растущую склонность выходить за рамки бизнеса и заниматься геополитикой. Он несколько раз встречался и разговаривал по вопросам с Хавьером Милеем из Аргентины, а также с бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару, которого он защищал в ожесточенных онлайн-дебатах.

Путин на другом уровне. Российский лидер создал авторитарную систему, которая осуществляет надзор за фальсификацией выборов и убийствами политических оппонентов, за что президент Байден назвал его "убийцей". Обладая ключами к одному из самых мощных ядерных арсеналов в мире и растущими территориальными амбициями в Европе, Путин стал главным антагонистом США.

Назвав его "деспотом", Министерство финансов в 2022 году предприняло необычный шаг, внеся его в черный список за вторжение в Украину, поставив его в одну компанию с Ким Чен Ыном в Северной Корее, президентом Сирии Башаром Асадом и Александром Лукашенко в Беларуси.

В октябре 2022 года Маск публично заявил, что разговаривал с Путиным только один раз. Он сказал в эфире X, что разговор шел о космосе, и что он произошел примерно в апреле 2021 года.

Но за этим последовали новые разговоры, в том числе с другими высокопоставленными российскими чиновниками после 2022 года и в этом году. Одним из чиновников был Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Путина, сказали двое чиновников. О чем они говорили, неясно.

В прошлом месяце Министерство юстиции США заявило в письменном заявлении, что Кириенко создал около 30 интернет-доменов для распространения российской дезинформации, в том числе и в соцсети Маска X, где российские пропагандисты должны была подорвать поддержку Украины и манипулировать американскими избирателями в преддверии президентских выборов.

Илон Маск и его отношение к Украине

После российского вторжения в феврале 2022 года Маск сначала делал решительные публичные заявления о поддержке Киева. Он опубликовал пост "Держись Украина" в окружении украинских флагов в Twitter, который тогда еще ему не принадлежал. Вскоре после этого он в шутку вызвал Путина на бой.

Затем он безвозмездно передал Украине несколько сотен терминалов Starlink. К июлю около 15 000 терминалов обеспечивали бесплатный доступ в Интернет на обширных территориях страны, разрушенных российскими атаками.

Starlink в Украине Фото: Минцифры

Позже в том же году взгляд Маска на конфликт, похоже, изменился. В сентябре украинские военные не смогли использовать терминалы Starlink для наведения морских беспилотников на российскую военно-морскую базу в Крыму, черноморском полуострове, который Москва оккупировала с 2014 года. Украина пыталась уговорить Маска активировать сервис Starlink в этом районе, но этого не произошло.

Его космическая компания продлила ограничения на использование Starlink в наступательных операциях Украины. Позже Маск сказал, что пошел на этот шаг, потому что Starlink предназначен для гражданских целей, и что он считает, что любое нападение Украины на Крым может спровоцировать ядерную войну.

Его действия совпали с публичным и частным давлением со стороны Кремля. В мае 2022 года глава космического ведомства России заявил в своем посте в Telegram, что Маск "ответит как взрослый" за поставку Starlink украинскому батальону "Азов".

Позже в 2022 году Маск регулярно общался с "высокопоставленными россиянами", по словам инсайдера. В то время Кремль оказывал давление на бизнес Маска и "угрожал" его бизнесу.

В то же время Маск все чаще обращался к Twitter, для которого он завершал покупку, чтобы заявить, что SpaceX теряет деньги, финансируя работу терминалов.

В октябре 2022 года он попросил десятки миллионов своих подписчиков проголосовать за путь к миру, который отражал некоторые аспекты предложения Кремля Украине на тот момент.

Маск опровергает, что общался с Путиным

Эти условия включали в себя продолжение российской оккупации Крыма и нейтралитет Украины вне НАТО. Он также уточнил, что Украина должна продолжать разрешать поставки воды в Крым, что было важным вопросом Кремля до войны.

Один нынешний и один бывший источник в разведке сообщили, что Маск и Путин продолжают поддерживать контакты с тех пор и в этом году, поскольку Маск начал усиливать свою критику военной помощи США Украине и стал участвовать в избирательной кампании Трампа.

Пост Маска в его соцсети Фото: Elon Musk/Twitter

Осенью 2022 года политолог Ян Бреммер, основатель нью-йоркской консалтинговой фирмы Eurasia Group, написал в Twitter, что Маск сказал ему, что говорил с Путиным и кремлевскими чиновниками об Украине. "Он также рассказал мне, каковы красные линии Кремля", — написал он.

Бреммер написал в информационном бюллетене для подписчиков, что Маск передал ему послание от Путина о том, что Россия обеспечит безопасность Крыма и украинского нейтралитета "несмотря ни на что", и что она ответит на вторжение Украины в Крым ядерным ударом. Маск сказал, что "необходимо сделать все, чтобы избежать такого исхода", — написал Бреммер.

Маск публично отрицал, что говорил что-либо из этого Бреммеру.

Starlink для российских солдат

В прошлом году интересы Маска и России все больше пересекались. Помимо использования Россией X для дезинформации и откровенного противодействия Маска помощи Киеву, украинские официальные лица заявили ранее в этом году, что российские войска, оккупирующие восточные и южные районы страны, начали использовать Starlink для обеспечения безопасной связи и увеличения радиуса действия своих беспилотников.

Российские войска также начали массово использовать терминалы Starlink, доставленные через третьи страны, подрывая одно из немногих преимуществ Украины на поле боя. Маск заявил в эфире X, что, насколько ему известно, ни один терминал не был продан прямо или косвенно в Россию, и что терминалы не будут работать в России.

Представители Пентагона заявили, что военные работают с Украиной и Starlink над решением этой проблемы, и назвали SpaceX отличным партнером в этих усилиях. Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что контролировать, кто использует Starlink в Украине, сложно. При этом Рамзан Кадыров публично благодарил Маска за Starlink.

Ранее в этом году Маск предоставил эфирное время Путину и его взглядам на США и Украину, когда X транслировал двухчасовое интервью Такера Карлсона с российским лидером в Кремле. В том интервью Путин сказал, что уверен в том, что Маск "умный человек".

В конце прошлого года Кремль впервые обратился к Маску с просьбой не активировать Starlink над Тайванем, сказал бывший офицер российской разведки, проинформированный о ситуации. По его словам, эта просьба была сделана в качестве одолжения Китаю, на которого Россия все больше полагается в вопросах торговли и обхода санкций. Представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что они не знают подробностей и не могут комментировать.

Starlink никогда не получал разрешения на предоставление интернет-услуг на Тайване, правительство которого накладывает ограничения на нетайваньских спутниковых операторов.

Тайвань в настоящее время указан как "скоро" на карте Starlink, где он предоставляет услуги.

Илон Маск и Дональд Трамп

По прошествии года Маск стал больше беспокоиться о президентских выборах.

В течение первых месяцев года Маск заявлял, что будет воздерживаться от поддержки любого кандидата в президенты, в то же время проводя частные беседы, обсуждая, как он может добиться избрания Трампа. Маск публично поддержал его в июле. Бизнесмен сказал, что планирует выделять до 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, который нанимает агитаторов для поиска избирателей в штатах, где идет борьба.

Илон Маск на предвыборном митинге Дональда Трампа Фото: Elon Musk/Twitter

Пресс-секретарь кампании Трампа назвала Маска "лидером отрасли, который бывает раз в поколение" и сказала, что "наша сломанная федеральная бюрократия, безусловно, может извлечь выгоду из его идей и эффективности".

"Что касается Путина, — продолжила пресс-секретарь, — то в гонке есть только один кандидат, под которым он не вторгался в другую страну, и это президент Трамп. Президент Трамп давно заявлял, что восстановит свой мир с помощью силовой внешней политики, чтобы сдержать агрессию России и положить конец войне в Украине".

С тех пор Трамп заявлял, что намерен сделать Маска главой "комиссии по эффективности правительства".

Напомним, 17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck. Маск заявил, что он ничего Кадырову не дарил.