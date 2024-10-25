Маск таємно спілкується з Путіним після вторгнення РФ в Україну, — WSJ

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, з кінця 2022 року перебуває в постійному контакті з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами журналістів, такі контакти турбують Білий дім і керівництво союзників по НАТО.

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Ілон Маск, який зараз завзято підтримує Дональда Трампа в його передвиборчих перегонах, а також російський диктатор Володимир Путін перебувають у "тісному контакті", що не може не турбувати. Бесіди, підтверджені кількома нинішніми і колишніми американськими, європейськими та російськими офіційними особами, зачіпають особисті теми, ділову і геополітичну напруженість. Про це пише WSJ.

Ілон Маск на передвиборчому мітингу Дональда Трампа

У якийсь момент Путін попросив мільярдера не вмикати його супутниковий інтернет-сервіс Starlink над Тайванем як послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну, повідомили двоє людей, поінформованих про прохання.

Цього року Маск став важливим прихильником виборчої кампанії Дональда Трампа і може знайти місце в адміністрації Трампа в разі його перемоги. У той час як США та їхні союзники останніми роками ізолювали Путіна, діалог Маска може сигналізувати про відновлення взаємодії з російським лідером і посилити виражене Трампом бажання укласти угоду щодо основних ліній розлому, таких як війна в Україні.

Водночас ці контакти також викликають потенційні побоювання з приводу національної безпеки у деяких членів нинішньої адміністрації, з огляду на роль Путіна як одного з головних супротивників Америки.

Ілон Маск і його зв'язок із Пентагоном

Маск налагодив тісні ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними агентствами, що дає йому унікальну можливість спостерігати за деякими з найчутливіших космічних програм Америки. Компанія SpaceX, яка управляє сервісом Starlink, 2021 року виграла секретний контракт на суму 1,8 мільярда доларів і є основною ракетною установкою для Пентагону і НАСА. У Маска є доступ до секретної інформації.

Ракета SpaceX Фото: SpaceX

Інформація про контакти Маска з Кремлем, мабуть, тримається в суворій таємниці в уряді. Кілька чиновників Білого дому заявили, що не знають про них. Тема дуже чутлива, з огляду на всебільшу участь Маска в кампанії Трампа і наближення президентських виборів у США, до яких залишилося менше ніж два тижні.

Маск не відповів на запити про коментарі. Мільярдера назвали апологетом Путіна, він повідомив, що це "абсурд" і заявив, що його компанії "зробили більше для підриву Росії, ніж що-небудь ще".

Під час своєї передвиборчої кампанії в Пенсільванії минулого тижня Маск говорив про важливість прозорості уряду та наголосив на своєму власному доступі до державних секретів. "У мене є допуск до надсекретної інформації, але, мушу сказати, як і більшість речей, про які я знаю... Причина, з якої вони тримають це в найсуворішому секреті, полягає в тому, що це нудно", — заявив Маск.

Представник Пентагону заявив: "Ми не коментуємо допуск до секретної інформації, перевірку або статус будь-якої особи, а також питання політики безпеки".

Одна людина, знайома з розмовами, сказала, що уряд стикається з дилемою, тому що він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки і є компанією, на яку НАСА покладається для доставлення астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

"Їм це не подобається", — сказав інсайдер, маючи на увазі контакти Маска і Путіна. Однак ця людина зауважила, що адміністрація не турбується щодо можливих порушень безпеки з боку Маска.

Ілон Маск і його зв'язки з Росією та бесіди з Путіним

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що єдине спілкування Кремля з Маском відбулося під час однієї телефонної розмови, в якій він і Путін обговорювали "космос, а також поточні та майбутні технології". Крім того, Пєсков стверджує, що ані Путін, ані кремлівські чиновники не ведуть регулярних розмов із Маском.

Маск уже давно зачарований Росією та її космічними і ракетними програмами. У біографії Маска, написаній Волтером Айзексоном, ідеться про те, що бізнесмен їздив до Москви 2002 року, щоб домовитися про купівлю ракет для своєї космічної програми, яка тільки-но зароджувалася, але знепритомнів під час обіду з горілкою. Зрештою угода не вдалася, хоча Маск отримав у подарунок пляшку горілки із зображенням Марса.

Бесіди мільярдера з Путіним і кремлівськими чиновниками підтверджують його всебільшу схильність виходити за межі бізнесу та займатися геополітикою. Він кілька разів зустрічався і розмовляв із Хав'єром Мілеєм з Аргентини, а також із колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонару, якого він захищав у запеклих онлайн-дебатах.

Путін на іншому рівні. Російський лідер створив авторитарну систему, яка здійснює нагляд за фальсифікацією виборів і вбивствами політичних опонентів, за що президент Байден назвав його "вбивцею". Володіючи ключами до одного з найпотужніших ядерних арсеналів у світі та всебільшими територіальними амбіціями в Європі, Путін став головним антагоністом США.

Назвавши його "деспотом", Міністерство фінансів 2022 року зробило незвичний крок, внісши його до чорного списку за вторгнення в Україну, поставивши його в одну компанію з Кім Чен Ином у Північній Кореї, президентом Сирії Башаром Асадом і Олександром Лукашенком у Білорусі.

У жовтні 2022 року Маск публічно заявив, що розмовляв із Путіним тільки один раз. Він сказав в ефірі X, що розмова була про космос і що вона відбулася приблизно у квітні 2021 року.

Але за цим були нові розмови, зокрема з іншими високопоставленими російськими чиновниками після 2022 року. Одним із чиновників був Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації Путіна, сказали двоє чиновників. Про що вони говорили, неясно.

Минулого місяця Міністерство юстиції США заявило, що Кирієнко створив близько 30 інтернет-доменів для поширення російської дезінформації, зокрема й у соцмережі Маска X, де російські пропагандисти мали підірвати підтримку України і маніпулювати американськими виборцями напередодні президентських виборів.

Ілон Маск і його ставлення до України

Після російського вторгнення в лютому 2022 року Ілон Маск спочатку робив рішучі публічні заяви про підтримку Києва. Він опублікував пост "Тримайся Україна" в оточенні українських прапорів у Twitter, який тоді ще йому не належав. Незабаром після цього він жартома викликав Путіна на бій.

Потім він безоплатно передав Україні кілька сотень терміналів Starlink. До липня близько 15 000 терміналів забезпечували безкоштовний доступ до Інтернету на великих територіях країни, зруйнованих російськими атаками.

Starlink в Україні Фото: Мінцифри

Пізніше того ж року погляд Маска на конфлікт, схоже, змінився. У вересні українські військові не змогли використовувати термінали Starlink для наведення морських безпілотників на російську військово-морську базу в Криму, чорноморському півострові, який Москва окупувала з 2014 року. Україна намагалася умовити Маска активувати сервіс Starlink у цьому районі, але цього не сталося.

Його космічна компанія продовжила обмеження на використання Starlink у наступальних операціях України. Пізніше Маск сказав, що пішов на цей крок, тому що Starlink призначений для цивільних цілей, і що він вважає, що будь-який напад України на Крим може спровокувати ядерну війну.

Його дії збіглися з публічним і приватним тиском із боку Кремля. У травні 2022 року очільник космічного відомства Росії заявив у своєму пості в Telegram, що Маск "відповість як дорослий" за постачання Starlink українському батальйону "Азов".

Пізніше у 2022 році Маск регулярно спілкувався з "високопоставленими росіянами", за словами інсайдера. У той час Кремль чинив тиск на бізнес Маска.

У жовтні 2022 року він попросив десятки мільйонів своїх підписників проголосувати за шлях до миру, який відображав деякі аспекти пропозиції Кремля Україні на той момент.

Маск спростовує, що спілкувався з Путіним

Ці умови передбачали продовження російської окупації Криму і нейтралітет України поза НАТО. Він також уточнив, що Україна повинна продовжувати дозволяти постачання води до Криму, що було важливим питанням Кремля до війни.

Одне нинішнє і одне колишнє джерело в розвідці повідомили, що Маск і Путін продовжують підтримувати контакти відтоді і цього року, оскільки власник SpaceX почав посилювати свою критику військової допомоги США Україні та став брати участь у виборчій кампанії Трампа.

Пост Маска в його соцмережі Фото: Юсаку Маесава

Восени 2022 року політолог Ян Бреммер, засновник нью-йоркської консалтингової фірми Eurasia Group, написав у Twitter, що Маск сказав йому, що говорив із Путіним і кремлівськими чиновниками про Україну. "Він також розповів мені, якими є червоні лінії Кремля", — написав він.

Бреммер написав у інформаційному бюлетені для передплатників, що Маск передав йому послання від Путіна про те, що Росія гарантує безпеку Криму та український нейтралітет "всупереч усьому" і що вона відповість на вторгнення України в Крим ядерним ударом. Маск сказав, що "необхідно зробити все, щоб уникнути такого результату", — написав Бреммер.

Маск публічно заперечував, що говорив щось із цього Бреммеру.

Starlink для російських солдатів

Минулого року інтереси Маска і Росії все більше перетиналися. Крім використання Росією X для дезінформації та відвертої протидії Маска допомозі Києву, українські офіційні особи заявили раніше цього року, що російські війська, які окуповують східні та південні райони країни, почали використовувати Starlink для становлення безпечного зв'язку і збільшення радіусу дії своїх безпілотників.

Російські війська також почали масово використовувати термінали Starlink, доставлені через треті країни, підриваючи одну з небагатьох переваг України на полі бою. Маск заявив в ефірі X, що, наскільки йому відомо, жоден термінал не було продано прямо або побічно в Росію, і що термінали не працюватимуть у Росії.

Представники Пентагону заявили, що військові працюють із Україною і Starlink над вирішенням цієї проблеми, і назвали SpaceX чудовим партнером у цих зусиллях. Люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що контролювати, хто використовує Starlink в Україні, складно. Водночас Рамзан Кадиров публічно дякував Маску за Starlink.

Раніше цього року Ілон Маск надав ефірний час Путіну і його поглядам на США та Україну, коли X транслював двогодинне інтерв'ю Такера Карлсона з російським лідером у Кремлі. У тому інтерв'ю Путін сказав, що впевнений у тому, що Маск "розумна людина".

Наприкінці минулого року Кремль уперше звернувся до Маска з проханням не активувати Starlink над Тайванем, сказав колишній офіцер російської розвідки, поінформований про ситуацію. За його словами, це прохання було зроблено як послугу Китаю, на який Росія все більше покладається в питаннях торгівлі та обходу санкцій. Представник посольства Китаю у Вашингтоні сказав, що вони не знають подробиць і не можуть коментувати.

Starlink ніколи не отримував дозволу на надання інтернет-послуг на Тайвані, уряд якого накладає обмеження на нетайванських супутникових операторів.

Тайвань наразі позначено як "скоро" на карті Starlink, де він надає послуги.

Ілон Маск і Дональд Трамп

Через рік Маск став більше турбуватися про президентські вибори.

Протягом перших місяців року Маск заявляв, що утримуватиметься від підтримки будь-якого кандидата в президенти, водночас, проводячи приватні бесіди, обговорюючи, як він може домогтися обрання Трампа. Маск публічно підтримав його в липні. Бізнесмен сказав, що планує виділяти до 45 мільйонів доларів на місяць новому суперкомітету політичних дій, який наймає агітаторів для пошуку виборців у штатах, де триває боротьба.

Ілон Маск на передвиборчому мітингу Дональда Трампа Фото: Юсаку Маесава

Прессекретар кампанії Трампа назвала Маска "лідером галузі, який буває раз на покоління" і сказала, що "наша зламана федеральна бюрократія безумовно може отримати вигоду від його ідей та ефективності".

"Щодо Путіна, — продовжила прессекретар, — то в перегонах є тільки один кандидат, за якого він не вторгався в іншу країну, і це президент Трамп. Президент Трамп давно заявляв, що відновить свій світ за допомогою силової зовнішньої політики, щоб стримати агресію Росії та покласти край війні в Україні".

Відтоді Трамп заявляв, що має намір зробити Маска головою "комісії з ефективності уряду".

Нагадаємо, 17 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що отримав від засновника Tesla Ілона Маска автомобіль Cybertruck. Маск заявив, що він нічого Кадирову не дарував.