Маск висміяв Зеленського через допомогу США та майбутні переговори: соцмережі вже відреагували

16 листопада президент Володимир Зеленський розповів про те, що Україні потрібно стати сильною, щоб почати якісь дипломатичні перемовини. Американський мільярдер Ілон Маск вважає таку заяву смішною.

Мільярдер, власник компаній SpaceX та соцмережі X (Twitter) Ілон Маск відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського, у якому той говорив, серед іншого, і про українців, загиблих через війну РФ. Маск висміяв українського президента, згадавши його почуття гумору. При цьому він посилався на публікацію агентства BBC, яке писало про це ж раніше. Допис мільярдера та прихильника майбутнього 47 президента США Дональда Трампа увечері 16 листопада з'явився у X.

Маск написав коротку фразу, яка, на його думку, є головною характеристикою Зеленського. При цьому він репостив фрагмент інтерв'ю, у якому говорилось про те, що Україна "повинна стати, перш за все, сильною для будь-якої дипломатії". Нижче під фразою Маска — посилання на статтю агентства BBC: у ній президента країни, якій РФ загрожувала війною, назвали "комедіантом".

"У нього чудове почуття гумору", — ідеться у дописі мільярдера.

Ілон Маск висміяв Зеленського - скриншот допису 16 листопада Фото: Скриншот

Під дописом Маска, який з'явився о 17:43, свою думку висловили 11 тис. коментаторів. Один з них — волонтер та активіст Сергій Стерненко. Стерненко опублікував фото з похорону сім'ї, матері та трьох дітей, — РФ убила їх в Кривому Розі.

"Ілон підтримує вбивства дітей і цілих сімей", — написав він.

Ілон Маск висміяв Зеленського - коментар Стерненка Фото: Скриншот

Інші користувачі порівняли Маска з лідером Третього Рейху Адольфом Гітлером. Також було зображення Маска у російській військовій формі: президент РФ Володимир Путін хвалив бізнесмена за гарну поведінку.

Ілон Маск висміяв Зеленського - порівняння мільярдера з Гітлером Фото: X (Twitter) Ілон Маск висміяв Зеленського - коментар про мільярдера та Путіна Фото: X (Twitter)

Один з користувачів також цікавився, чому Маск жодним словом не згадує злочини, які РФ коїть в Україні. З іншого боку, частина коментаторів скаржились на те, що американці надто багато грошей виділяють на українців і це начебто зайві витрати, які слід припинити.

Ілон Маск висміяв Зеленського - коментар про ігнорування злочинів РФ Фото: Скриншот Ілон Маск висміяв Зеленського - коментар про гроші США Фото: Скриншот

Ілон Маск та війна РФ — деталі

Зазначимо, американський олігарх Ілон Маск супроводжував майбутнього 47-ого президента США Дональда Трампа під час останніх виступів перед голосуванням, писав Фокус. Вже після обрання він продовжував бути поруч з Трампом: наприклад, слухав першу телефонну розмову з Зеленським, написало видання Axios. Розмова лідерів двох держав тривала 25 хвилин і глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що між США та Україною продовжаться партнерські відносини.

Тим часом наприкінці жовтня західні видання з'ясували, що Маск регулярно контактує з президентом РФ Володимиром Путіним. Теми розмов, згідно з даними джерел, — особисті та про "політичну напруженість".

Нагадуємо, Маск висловився щодо російсько-української війни: назвав її "вічною" і розповів про своє хвилювання.