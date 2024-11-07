"Особливий геній": як Ілон Маск допоміг Дональду Трампу виграти вибори в США

Ілон Маск здійснював активну промоцію Трампа, витративши 120 млн доларів на підтримку республіканця. Водночас мільярдер має свої як особисті, так і бізнес-мотиви, через які він виступив на стороні політика.

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Успіх республіканця Дональда Трампа на президентських виборах зокрема пов'язаний з підтримкою мільярдера та бізнесмена Ілона Маска. Попри активну агресивну підтримку та кампанію дезінформації Маск теж переслідує свої цілі, пише видання The Times.

Попри спочатку напружені відносини, зараз між ними доволі міцна взаємодія, а сам Трамп назвав Маска "особливим генієм", якого треба "захищати". Бізнесмен активно виступав на підтримку республіканця, вклав майже 120 млн доларів та з'являвся на публічних заходах.

Однак критики Маска переконані, що той намагається використати свій вплив з кількох мотивів. Першим є поширенням дезінформації, завдяки якій Маску вдається просувати, зокрема, й конспірологічні теорії через соцмережу X.

Журналісти пишуть, що Маск змінив політику конфіденційності щодо мови ворожнечі, а також відновив низку заблокованих акаунтів, зокрема й обліковий профіль Дональда Трампа. Експрессекретарка Білого Дому Джен Псакі назвала мільярдера "пропагандистом дезінформації", який тепер мати "прямий зв'язок з Овальним кабінетом".

Другим мотивом активної підтримки Трампа є захист його бізнес-інтересів. Зокрема через різко негативне ставлення республіканця до китайських електрокарів, компанія Tesla може отримати переваги на американському ринку у сфері електромобілів.

Враховуючи значні прибутки на ринку електрокарів та зацікавленості в отриманні низки продукції з Тайваню, Маск не критикує активно Китай. Загалом бізнесмен намагається коментували лише питання американської внутрішньої політики.

Також інтереси Маска є в оборонній сфері США, адже Tesla та SpaceX отримують мільярдні контракти на оборонні програми Пентагону. На тлі ймовірної війни КНР за Тайвань, бізнесмен уже розпорядився вивести низку виробничих потужностей Tesla до В'єтнаму.

Батько Маска Еррол вважає, що його син став ключовою фігурою для Трампа, і переконаний, що люди вірять як Трампу, так і Ілону.

"Ілон неймовірно зайнятий кількома багатомільярдними проєктами, але він завжди знайде час для підтримки Трампа, якщо той потребуватиме його консультацій", — сказав батько мільярдера, додавши, що Трамп лише виграє, залучивши Ілона до своєї команди.

Нагадаємо, Фокус писав, що Ілона Маска викликають до суду через роздачу мільйонів доларів виборцям. Маск пообіцяв давати по $1 млн на день випадково обраним людям, які підпишуть петицію, що обіцяє підтримку свободи слова і право на зброю.

Також ми розповідали, як мільярдер купив величезний маєток у Техасі за 35 млн доларів для своїх 11 дітей. Маєток складається з кількох будівель, які побудовані в стилі розкішних будинків в італійській Тоскані.