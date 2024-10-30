Ілон Маск купив величезний маєток у Техасі за 35 млн доларів для своїх 11 дітей (фото)

Один із найбагатших людей світу Ілон Маск є багатодітним батьком. Мільярдер купив великий маєток, щоб бути ближчим до своїх дітей.

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Американський підприємець, інженер і мільярдер Ілон Маск 29 жовтня купив в Остіні, штат Техас, маєток площею приблизно 1338 квадратних метрів за 35 мільйонів доларів для своїх 11 дітей, щоб жити разом із ними, повідомляє New York Times, посилаючись на свої джерела.

За словами інсайдерів, маєток складається з кількох будівель, які побудовані в стилі розкішних будинків в італійській Тоскані. Маск, як повідомляється, поділився з близькими йому людьми тим, що хоче, щоб матері двох його дітей жили в "сусідніх володіннях". Таким чином, його молодші діти могли б стати частиною життя одне одного, а сам Маск міг би "планувати час для них".

Журналісти припустили, що він говорив про двох своїх останніх колишніх партнерок — співробітницю Neuralink Шивон Зіліс і співачку Граймс, а можливо, і про свою таємну подругу, оскільки саме з ними у нього є спільні маленькі діти.

"Три особняки, три матері, 11 дітей і один потайний батько-мультимільярдер, який постійно турбується про зниження народжуваності, коли не керує однією зі своїх шести компаній: це нетрадиційна сімейна ситуація, і пан Маск, схоже, хоче зробити її ще більш значущою", — пише видання.

Відомо, що 38-річна колишня подруга Маска Зіліс 38-річна колишня подруга Маска вже "переїхала в один із будинків разом зі своїми дітьми". А ось співачка Граймс, справжнє ім'я якої Клер Буше, "поки що тримається осторонь", оскільки "вона втягнута в боротьбу з Ілоном" за опіку над їхніми трьома дітьми. У жовтні 2023 року засновник SpaceX подав до суду на 36-річну канадську співачку, вимагаючи батьківських прав на X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl і Tau Techno Mechanicus.

Ілон Маск і співачка Граймс із дитиною Фото: Юсаку Маесава

"Маск намагався зберегти в таємниці свою сім'ю, що зростає. Маєток і його спроби заповнити його дітьми, про яких раніше не повідомляли, не є для нього просто особистою справою; воно корениться в екзистенційних тривогах, які лежать в основі його бізнес-імперії", — вважають журналісти.

Діти Ілона Маска

Першою дружиною Ілона Маска була Джастін Вілсон, яка навчалася з ним в одному університеті в Канаді. Вони одружилися 2000 року. У них народилося троє дітей: 2002 року син Невада, який раптово помер уві сні у віці 10 тижнів; 2004 року двійнята, хлопчики-близнюки Гріффін і Ксав'єр; 2006 року трійнята, хлопчики-близнюки Даміан, Саксон і Кай. У вересні 2008 року Ілон і Джастін оголосили про розрив стосунків, оскільки Маск почав зустрічатися з британською актрисою Талулою Райлі. Власник Х і Райлі одружилися 2010 року, у цьому шлюбі дітей не було. Потім, у 2018 році Ілон почав зустрічатися зі своєю третьою дружиною канадською співачкою Клер Буше, більш відомою як Граймс. У цьому союзі в технологічного магната народилося троє дітей: 2020 року син Екс Еш Ей-Твелв (інше ім'я X Æ A-12); 2021 року донька Екза Дарк Сайдеріл (Y); 2023 року син Техно "Тау" Механікус (Т).

Крім того, у Маска є і позашлюбні діти, яких він визнав і дав своє прізвище. Так, у листопаді 2021 року в Ілона і топменеджерки компанії Neuralink Шивон Зіліс народилися хлопчики-близнюки, їхні імена батьки зберігають у таємниці.

Ілон Маск і Шивон Зіліс із дітьми Фото: Twitter Walter Isaacson

Також, за даними видання Bloomberg, на початку 2024 року у 53-річного мільярдера народилася ще одна дитина від таємної подруги. Але, народження малюка Ілон Маск ніяк не коментує.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що Ілон Маск побував на весіллі своєї колишньої дружини, актриси Талули Райлі. Ілон і Талула одружувалися і розлучалися двічі. Колишні кохані залишилися в хороших стосунках.