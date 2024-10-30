Илон Маск купил огромное поместье в Техасе за 35 млн долларов для своих 11 детей (фото)

Один из самых богатых людей мира Илон Маск является многодетным отцом. Миллиардер купил большое поместье, чтобы быть ближе к своим детям.

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Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск 29 октября купил в Остине, штат Техас, поместье площадью около 1338 квадратных метров за ​​35 миллионов долларов для своих 11 детей, чтобы жить вместе с ними, сообщает New York Times, ссылась на свои источники.

По словам инсайдеров, поместье состоит из нескольких зданий, которые построены в стиле роскошных домов в итальянской Тоскане. Маск, как сообщается, поделился с близкими ему людьми тем, что хочет, чтобы матери двух его детей жили в "соседних владениях". Таким образом, его младшие дети могли бы стать частью жизни друг друга, а сам Маск мог бы "планировать время для них".

Журналисты предположили, что он говорил о двух своих последних бывших партнершах — сотруднице Neuralink Шивон Зилис и певице Граймс, а возможно и о своей тайной подруге, так как именно с ними у него есть общие маленькие дети.

"Три особняка, три матери, 11 детей и один скрытный отец-мультимиллиардер, который постоянно беспокоится о снижении рождаемости, когда не руководит одной из своих шести компаний: это нетрадиционная семейная ситуация, и г-н Маск, похоже, хочет сделать ее еще более значимой", — пишет издание.

Известно, что 38-летняя бывшая подруга Маска Зилис уже "переехала в один из домов вместе со своими детьми". А вот певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, "пока что держится в стороне", поскольку "она втянута в борьбу с Илоном" за опеку над их тремя детьми. В октябре 2023 года основатель SpaceX подал в суд на 36-летнюю канадскую певицу, требуя родительских прав на X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl и Tau Techno Mechanicus.

Илон Маск и певица Граймс с ребенком Фото: Elon Musk/Twitter

"Маск пытался сохранить в тайне свою растущую семью. Поместье и его попытки заполнить его детьми, о которых ранее не сообщалось, не являются для него просто личным делом; оно коренится в экзистенциальных тревогах, которые лежат в основе его бизнес-империи", — считают журналисты.

Дети Илона Маска

Первой женой Илона Маска была Джастин Уилсон, которая училась с ним в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году. У них родилось трое детей: в 2002 году сын Невада , который внезапно умер во сне возрасте 10 недель; в 2004 году двойня, мальчики-близнецы Гриффин и Ксавьер; в 2006 году тройня, мальчики-близнецы Дамиан, Саксон и Кай. В сентябре 2008 года Илон и Джастин объявили о разрыве отношений, поскольку Маск стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Владелец Х и Райли поженились в 2010 году, в этом браке детей не было. Затем, в 2018 году Илон начал встречаться со своей третьей супругой канадской певицей Клэр Буше, более известной как Граймс. В этом союзе у технологического магната родилось трое детей: в 2020 году сын Экс Эш Эй-Твелв (другое имя X Æ A-12); в 2021 году дочь Экза Дарк Сайдерил (Y); в 2023 году сын Техно "Тау" Механикус (Т).

Кроме того, у Маска есть и внебрачные дети, которых он признал и дал свою фамилию. Так, в ноябре 2021 года у Илона и топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис родились мальчики-близнецы, их имена родители хранят в тайне.

Илон Маск и Шивон Зилис с детьми Фото: Twitter Walter Isaacson

Также, по данным издания Bloomberg, в начале 2024 года у 53-летнего миллиардера родился еще один ребенок от тайной подруги. Но, рождение малыша Илон Маск никак не комментирует.

Напомним, 26 июня сообщалось, что Илон Маск побывал на свадьбе своей бывшей жены, актрисы Талулы Райли. Илон и Талула женились и разводились два раза. Бывшие возлюбленные остались в хороших отношениях.