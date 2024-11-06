"Працюватимемо": Зеленський і Трамп мають тривалі відносини, — голова МЗС України

Рішуче лідерство Америки може допомогти досягти справедливого миру в Україні, вважає міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають давні конструктивні відносини, і надалі Україна також сподівається на співробітництво і допомогу від Сполучених Штатів у досягненні миру. Так міністр відреагував на привітання Трампа з перемогою від Зеленського в соцмережі Х.

Очільник МЗС написав, що Зеленський і Трамп продуктивно взаємодіяли ще з часів минулої каденції президента США, і тепер Україна так само орієнтована на подальший розвиток і зміцнення відносин з Америкою, рішучі дії якої могли б допомогти справедливо завершити війну.

"Президент Зеленський і президент Трамп мають тривалий, конструктивний і орієнтований на результат діалог. Ми працюватимемо разом, щоб зміцнити українсько-американське стратегічне партнерство та наблизити всеосяжний, справедливий і міцний мир. Ми покладаємося на рішуче лідерство Америки", — сказав Сибіга.

Андрій Сибіга сподівається на рішуче лідерство Америки в досягненні миру Фото: Скриншот

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський та інші світові лідери привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Зеленський сподівається, що рішуче керівництво 47-го президента США допоможе наблизити справедливий мир в Україні, адже Трамп є прихильником підходу "мир через силу".

Також зазначимо, 4 жовтня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що конструктивно поспілкувався телефоном із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, й анонсував "історичні рішення", які наблизять перемогу України у війні з Росією.