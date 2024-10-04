Наблизять перемогу: Сибіга анонсував "історичні рішення" після розмови з Блінкеном

Під час розмови Андрія Сибіги з Ентоні Блінкеном було скоординовано кроки, які, за словами міністра закордонних справ, мають наблизити перемогу.

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Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів змістовну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив у соцмережі Х.

"У межах нашого постійного діалогу провів продуктивну телефонну розмову з Ентоні Блінкеном після візиту президента Зеленського до США", — написав Сибіга.

Міністр зазначив, що під час розмови було скоординовано подальші кроки, які, за його словами, сприятимуть ухваленню історичних рішень і "наблизять нашу перемогу".

Ентоні Блінкен подробиць розмови зі своїм українським колегою не навів.

Зазначимо, що наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський перебував у США з офіційним візитом, презентуючи американським політикам т. зв. "план перемоги", який, імовірно, містив у собі можливість завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії далекобійною зброєю, наданою країнами-партнерами. Однак, найімовірніше, дозволу на удари вглиб Росії отримано не було.

Сам Володимир Зеленський 3 жовтня у своєму традиційному вечірньому зверненні наголосив на важливості забезпечення ЗСУ далекобійними засобами ураження.

"Зрозуміло, як важливо повністю виконувати кожну нашу домовленість із партнерами щодо оборонної підтримки. Своєчасність у підтримці — це стійкість на фронті. Фронт має бути посилений. І далекобійність, нарешті, має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни", — наголосив глава держави.

1 жовтня видання Financial Times повідомило, що американський президент Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до закінчення свого терміну на посаді глави держави. Також Президент США Джо Байден повідомив, що в жовтні скличе зустріч Контактної групи з оборони України на рівні лідерів.