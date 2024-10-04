Приблизят победу: Сибига анонсировал "исторические решения" после разговора с Блинкеном

В ходе разговора Андрея Сибиги с Энтони Блинкеном были скоординированы шаги, которые, по словам министра иностранных дел, должны приблизить победу.

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Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига провел содержательный телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в соцсети Х.

"В рамках нашего постоянного диалога провел продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном после визита президента Зеленского в США", — написал Сибига.

Министр отметил, что в ходе разговора были скоординированы дальнейшие шаги, которые, по его словам, будут способствовать принятию исторических решений и "приблизят нашу победу".

Энтони Блинкен подробностей разговора со своим украинским коллегой не привел.

Отметим, что в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский находился в США с официальным визитом, представляя американским политикам т.н. "план победы", который, вероятно, включал в себя возможность наносить удары по военным объектам на территории России дальнебойным оружием, предоставленным странами-партнерами. Однако, скорее всего, разрешение на удары вглубь России получены не были.

Сам Владимир Зеленский 3 октября в своем традиционном вечернем обращении отметил о важности обеспечения ВСУ дальнобойными средствами поражения.

"Понятно, как важно полностью выполнять каждую нашу договоренность с партнерами по оборонной поддержке. Своевременность в поддержке – это стойкость на фронте. Фронт должен быть усилен. И дальнобойность, наконец, должна быть обеспечена именно так, как это нужно для завершения этой войны", — подчеркнул глава государства.

1 октября издание Financial Times сообщило, что американский президент Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на членство в НАТО до окончания своего срока на посту главы государства. Также Президент США Джо Байден сообщил, что в октябре созовет встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров.