Байден анонсировал в Германии встречу "Рамштайн": пройдет на уровне лидеров, детали

На встрече Контактной группы будут скоординированы усилия стран, поддерживающих Украину, отметил президент США Джо Байден.

Related video

Президент США Джо Байден сообщил, что в октябре созовет встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров. Об этом говорится в заявлении американского лидера.

"В следующем месяце я созову в Германии встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, чтобы скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии", – говорится в заявлении Джо Байдена.

Важно

Ракеты RIM-7, Bradley и патрульные катера: что США пообещали передать Украине в Рамштайне

Кроме того, политик заявил об увеличении помощи в сфере безопасности для Украины и о ряде дополнительных действий, которые помогут выиграть войну против России.

Байден поручил Министерству обороны выделить все оставшееся финансирование помощи в области безопасности, которое было выделено для Украины к концу его срока полномочий.

Министерство обороны выделит 2,4 млрд долларов США на предоставление Украине дополнительных средств противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов класса "воздух-земля".

Кроме того, для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния, президент США принял решение предоставить Украине дальнобойный боеприпас Joint Standoff Weapon (JSOW), отремонтировать и предоставить дополнительную батарею ПВО Patriot и вместе с дополнительными ракетами.

Важно

США передают Украине дальнобойные авиабомбы JSOW: что о них известно

"Это основывается на моем решении, принятом в начале этого года, перенаправить экспорт ПВО США в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и своих людей", — заявил Байден.

Также он поручил Пентагону расширить подготовку украинских пилотов F-16, в том числе путем поддержки подготовки еще 18 пилотов в следующем году.

"Чтобы противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег, Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США сегодня предприняли действия по разрушению глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами. Соединенные Штаты продолжат увеличивать расходы России на ее войну в Украине и лишать российскую оборонно-промышленную базу ресурсов", — заявил американский президент, добавив, что Соединенные Штаты окажут Украине поддержку, необходимую для победы в этой войне.

Важно

США выделили Украине новую военную помощь на 7,9 млрд долларов: что получит Киев

Напомним, Forbes писал, что обещанное оружие американского производства должно быть одним из крупнейших военных пособий за время войны с Россией. Впрочем, оно прибудет в Украину не так быстро.

Также Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам на "Рамштайне". По его словам, Киев был вынужден начать операцию в Курской области, чтобы избежать расширения фронта.