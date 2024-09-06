Ракеты RIM-7, Bradley и патрульные катера: что США пообещали передать Украине в Рамштайне

В Минобороны США заявили, что это будет уже 65 транш помощи. Администрация президента Джо Байдена возьмет оружие из уже имеющихся запасов.

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Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине. Об этом сказано на сайте Министерства обороны США.

Отмечается, что это будет уже 65 транш помощи. Администрация президента Джо Байдена возьмет оружие из уже имеющихся запасов.

Пентагон передаст Украине следующее оборудование:

ракеты RIM-7;

ракеты Stinger;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением TOW;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры М113;

автомобили с защитой от мин (MRAP);

боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия;

патрульные катера;

морское учебное оборудование.

Также, как сообщается, США продолжат обучение украинских военных, предоставят различное вспомогательное оборудование, запасные детали для систем вооружений.

В Пентагоне отметили, что Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами Украины, чтобы улучшить возможности страны, которая противостоит российской агрессии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам на "Рамштайне". По его словам, Киев был вынужден начать операцию в Курской области, чтобы избежать расширения фронта. Союзники Украины могут сделать так, чтобы давление на Кремль продолжилось и он тоже начал искать пути к миру.