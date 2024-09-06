Ракети RIM-7, Bradley і патрульні катери: що США пообіцяли передати Україні в Рамштайні

У Міноборони США заявили, що це буде вже 65 транш допомоги. Адміністрація президента Джо Байдена візьме зброю з уже наявних запасів.

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Пентагон оголосив про додаткову військову допомогу Україні. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Зазначається, що це буде вже 65 транш допомоги. Адміністрація президента Джо Байдена візьме зброю з уже наявних запасів.

Пентагон передасть Україні таке обладнання:

ракети RIM-7;

ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

ракети з трубчастим пуском, оптичним стеженням і дротовим наведенням TOW;

протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери М113;

автомобілі із захистом від мін (MRAP);

боєприпаси і гранати для стрілецької зброї;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання.

Також, як повідомляється, США продовжать навчання українських військових, нададуть різне допоміжне обладнання, запасні деталі для систем озброєнь.

У Пентагоні зазначили, що Штати продовжать працювати разом із приблизно 50 союзниками та партнерами України, щоб поліпшити можливості країни, яка протистоїть російській агресії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до союзників на "Рамштайні". За його словами, Київ був змушений почати операцію в Курській області, щоб уникнути розширення фронту. Союзники України можуть зробити так, щоб тиск на Кремль продовжився і він теж почав шукати шляхи до миру.