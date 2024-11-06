"Будем работать": Зеленский и Трамп имеют длительные отношения, — глава МИД Украины

Решительное лидерство Америки может помочь достичь справедливого мира в Украине, считает министр иностранных дел Андрей Сибига.

Related video

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп имеют давние конструктивные отношения, и в дальнейшем Украина также надеется на сотрудничество и помощь от Соединенных Штатов в достижении мира. Так министр отреагировал на поздравление Трампа с победой от Зеленского в соцсети Х.

Глава МИД написал, что Зеленский и Трамп продуктивно взаимодействовали еще со времен прошлой каденции президента США, и теперь Украина так же ориентирована на дальнейшее развитие и укрепление отношений с Америкой, решительные действия которой могли бы помочь справедливо завершить войну.

"Президент Зеленский и президент Трамп имеют длительный, конструктивный и ориентированный на результат диалог. Мы будем работать вместе, чтобы укрепить украинско-американское стратегическое партнерство и приблизить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир. Мы полагаемся на решительное лидерство Америки", — сказал Сибига.

Андрей Сибига надеется на решительное лидерство Америки в достижении мира Фото: Скриншот

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский и другие мировые лидеры поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Зеленский надеется, что решительное руководство 47-го президента США поможет приблизить справедливый мир в Украине, ведь Трамп является сторонником подхода "мир через силу".

Также отметим, 4 октября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что конструктивно пообщался по телефону с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, и анонсировал "исторические решения", которые приблизят победу Украины в войне с Россией.