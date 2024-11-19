США могут оставить Украину без HIMARS и GMLS: какую военную помощь компенсирует ЕС, — исследование

По словам Фабиана Хоффмана, производство боеприпасов — возможно, единственная сфера, где у европейцев есть возможность самостоятельно закрыть потребности Украины всем необходимым. Но Европа не поможет Украине с дальнобойным оружием и перехватчиками ПВО и ПРО.

ЕС частично компенсирует военные потребности Украины, если при избранном президенте США Дональде Трампа реализуется худший из возможных сценариев — и США остановят военные поставки. Об этом военный аналитик Фабиан Хоффман рассказал на портале missilematters.substack.

Один из примеров — производство снарядов калибра 155 мм, которое стало возможным благодаря значительным инвестициям и расширению производства. По официальным сообщениям, сейчас годовая производственная мощность составляет один миллион боеприпасов.

Страны ЕС постоянно выделяют средства на расширение производственных мощностей — как самих снарядов, так и критически важных компонентов, например взрывчатки. Уровень производства все еще не отвечает необходимым целям, но существует четкое обязательство наращивать мощности. Вместе с тем два миллиона снарядов в год до середины 2025 года представляются реалистичной задачей.

По словам автора публикации, это, возможно, единственная сфера, где у европейцев есть возможность самостоятельно закрыть потребности Украины всем необходимым. Артиллерийским снарядам отводится одна из важнейших функий на поле боя, поэтому поставки из Европы значительных объемов боеприпасов Силам обороны — обнадеживающий знак.

Какое американское оружие ЕС не компенсирует

Европейские производители не помогут Украине в сфере ударного оружия дальнего радиуса действия, перехватчиков ПВО и ПРО, боеприпасов GMLRS для Himars. Несмотря на огромный потенциал, Европа не смогла увеличить производство ударных вооружений большой дальности.

Представляется маловероятным, что Вашингтон полностью остановит поставки Украине американских систем оружия — оборонно-промышленное лобби США слишком влиятельное для такого шага. Оружие, вероятно, будет оставаться доступным для покупки через европейские страны или напрямую Украине. Но цена будет высокой. Европа может пойти на определенные уступки Трампу, чтобы не допустить полного сокращения помощи. Это может быть прямая компенсация за определенный вид оружия, возможно по сниженной ставке.

Фабиан Хоффман

Автор исследования — Фабиан Хоффман — научный сотрудник Университета Осло. Проводит исследования в сфере оборонной политики, ракетных технологий и ядерной стратегии.

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