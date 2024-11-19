В РФ заявили о "первом" применении бомбы ОФЗАБ-500: чем опасен термобоеприпас (видео)

Данная авиабомба с модулем УМПК представляет собой осколочно-термический боеприпас с комбинированным поражающим воздействием. Оружие достаточно опасное, так как радиус поражения достигает 290 метров.

Российские военные заявляют о применении модернизированных авиационных бомб ОФЗАБ-500, оснащенных комплектами УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), для ударов по позициям ВСУ в районе Купянска. Эти заявления сопровождались публикацией видеоматериалов, якобы снятых с дрона, демонстрирующих применение боеприпасов. Событие прокомментировали обозреватели Defense Express.

В материале говорится, что утверждения о новизне использования ОФЗАБ-500 не соответствуют действительности. Этот тип бомбы, разработанный для поражения как живой силы, так и укреплений, применялся российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения. Например, в марте 2022 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показывала разминирование этой бомбы, которую российская авиация сбросила на Чернигов.

В то же время речь идет о том, что такие бомбы начали оснащать модулями УМПК, но эта информация появилась еще в апреле текущего года, подчеркнули в Defense Express. Таким образом, о новизне использования противником этого вида вооружения говорить нельзя, хотя это нисколько не умаляет опасность применения ОФЗАБ-500.

ОФЗАБ-500: особенности и характеристики авиабомбы

Российская авиабомба ОФЗАБ-500, разработанная ГНПП "Базальт", представляет собой осколочно-термический боеприпас с комбинированным поражающим воздействием. Ее основное назначение заключается в уничтожении легкобронированной техники, складов горюче-смазочных материалов и других военных объектов.

В отличие от термобарических боеприпасов, таких как ОДАБ-500, или чисто фугасных ФАБ-500, ОФЗАБ-500 обладает узкой боевой функцией, но сочетает сразу три типа воздействия:

осколочное поле для поражения живой силы и легких конструкций;

для поражения живой силы и легких конструкций; фугасное действие для разрушения укрепленных объектов;

для разрушения укрепленных объектов; термическое воздействие для поражения целей за счет высокой температуры.

Технические параметры боеприпаса:

Масса — 500 кг (250 кг — термическая часть);

длина — 2,5 метра;

диаметр — до 450 мм;

радиус поражения — около 290 метров;

температура в эпицентре взрыва — до 900°C;

высота сброса — от 900 до 12 000 метров.

скорость носителя при сбросе — 550-1 850 км/ч.

Носителями авиабомбы ОФЗАБ-500 с УМПК являются боевые самолеты тактической авиации, такие как истребитель-бомбардировщик Су-34, фронтовой бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25СМ "Грач".

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