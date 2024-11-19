В РФ заявили о "первом" применении бомбы ОФЗАБ-500: чем опасен термобоеприпас (видео)
Данная авиабомба с модулем УМПК представляет собой осколочно-термический боеприпас с комбинированным поражающим воздействием. Оружие достаточно опасное, так как радиус поражения достигает 290 метров.
Российские военные заявляют о применении модернизированных авиационных бомб ОФЗАБ-500, оснащенных комплектами УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции), для ударов по позициям ВСУ в районе Купянска. Эти заявления сопровождались публикацией видеоматериалов, якобы снятых с дрона, демонстрирующих применение боеприпасов. Событие прокомментировали обозреватели Defense Express.
В материале говорится, что утверждения о новизне использования ОФЗАБ-500 не соответствуют действительности. Этот тип бомбы, разработанный для поражения как живой силы, так и укреплений, применялся российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения. Например, в марте 2022 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показывала разминирование этой бомбы, которую российская авиация сбросила на Чернигов.
В то же время речь идет о том, что такие бомбы начали оснащать модулями УМПК, но эта информация появилась еще в апреле текущего года, подчеркнули в Defense Express. Таким образом, о новизне использования противником этого вида вооружения говорить нельзя, хотя это нисколько не умаляет опасность применения ОФЗАБ-500.
ОФЗАБ-500: особенности и характеристики авиабомбы
Российская авиабомба ОФЗАБ-500, разработанная ГНПП "Базальт", представляет собой осколочно-термический боеприпас с комбинированным поражающим воздействием. Ее основное назначение заключается в уничтожении легкобронированной техники, складов горюче-смазочных материалов и других военных объектов.
В отличие от термобарических боеприпасов, таких как ОДАБ-500, или чисто фугасных ФАБ-500, ОФЗАБ-500 обладает узкой боевой функцией, но сочетает сразу три типа воздействия:
- осколочное поле для поражения живой силы и легких конструкций;
- фугасное действие для разрушения укрепленных объектов;
- термическое воздействие для поражения целей за счет высокой температуры.
Технические параметры боеприпаса:
- Масса — 500 кг (250 кг — термическая часть);
- длина — 2,5 метра;
- диаметр — до 450 мм;
- радиус поражения — около 290 метров;
- температура в эпицентре взрыва — до 900°C;
- высота сброса — от 900 до 12 000 метров.
- скорость носителя при сбросе — 550-1 850 км/ч.
Носителями авиабомбы ОФЗАБ-500 с УМПК являются боевые самолеты тактической авиации, такие как истребитель-бомбардировщик Су-34, фронтовой бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25СМ "Грач".Важно
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