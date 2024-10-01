"Проблема номер один": какую урозу представляют российские КАБы и как ВСУ могут им противостоять

Россия больше года активно применяет фугасные корректируемые авиабомбы, которые стали настоящим испытанием для Сил обороны Украины. Несмотря на смертоносность данного вида вооружения, военные специалисты считают, что противостоять КАБам украинские силы все же могут.

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Российские оккупационные войска с 2023 года активно используют корректируемые авиационные бомбы (КАБ) в боевых действиях на территории Украины. В арсенале Воздушно-космических сил РФ присутствуют как легкие планирующие бомбы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), таких как КАБ-20С, так и тяжелые авиабомбы с весом до 3000 кг с колоссальной разрушающей силой. В связи с этим Фокус выяснял какую угрозу несет в себе данный вид вооружения и какие, по мнению экспертов, существуют средства противодействия авиационным ударам противника с применением КАБ.

На сегодняшний день российские ВКС используют три типа мощных авиационных бомб:

Управляемая планирующая авиационная бомба (УПАБ). Корректируемая авиационная бомба (КАБ). Неуправляемая фугасная авиационная бомба (ФАБ).

Первый тип — бомбы, специально предназначенные для управляемого действия. К нему относятся такие образцы как, УПАБ-500В и УПАБ-1500В.

Второй тип представляет собой переоборудованные фугасные авиабомбы общего назначения типа ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500 с установленными модулями управления полетом или УМПК. Третий тип — это "классические" фугасные авиационные бомбы свободного падения, предназначенных для поражения наземных целей.

В свою очередь российские КАБ существуют в трех основных модификациях:

Л (Лазерное гиростабилизированное наведение).

Кр (Корреляционная телевизионная система самонаведения).

С (Спутниковое наведение через ГЛОНАСС).

Эти авиабомбы, представленные в весовых категориях до 3000 кг, применяются для уничтожения объектов различного назначения: промышленных зданий, складов боеприпасов, бетонных укреплений и бронированной техники. Легкие модификации, такие как КАБ-20С, используются для беспилотных ударных систем. Например, в конце марта текущего года стало известно, что россияне используют на украинским фронте ударно-разведывательные беспилотники "Форпост", оснащенными двумя управляемыми бомбами КАБ-20С, которые сбрасывали на позиции Сил обороны.

История создание управляемых авиабомб

Авиационные бомбы, в том числе и в России, прошли значительный путь развития от свободнопадающих боеприпасов до высокоточных управляемых систем.

Еще до начала Второй мировой войны, когда основными боеприпасами для авиации были свободнопадающие бомбы, появилась необходимость в точных боеприпасах. Это привело к разработке управляемых бомб, способных корректировать свою траекторию в полете.

Одним из первых проектов в СССР после войны стала управляемая бомба "Краб", разработка которой началась на основе анализа немецкой бомбы FX-1400 Fritz-X. Главной особенностью "Краба" была тепловая головка самонаведения, которая позволяла бомбе наводиться на цели, выделяющие инфракрасное излучение.

Однако испытания показали, что система наведения была несовершенной — бомба хорошо справлялась с атаками на промышленные объекты с ярким тепловым "обликом", но теряла эффективность против менее заметных целей. В итоге проект был закрыт в 1956 году из-за низкой эффективности при высоких скоростях и высотах бомбардировщиков нового поколения.

После "Краба" были разработаны бомбы "Чайка" весом 2000 кг и "Кондор" весом 5000 кг, которые использовали более простую радиокомандную систему наведения. Но и эти проекты были закрыты в 1956 году.

Авиабомба КАБ-1500ЛГ-Э с проникающей боевой частью

Осколочно-фугасная авиабомба КАБ-1500Кр

Уже в 1970-х годах началась разработка управляемых бомб нового поколения – семейства КАБ. Эти бомбы использовали лазерные системы наведения, что значительно повышало точность удара. Бомбы КАБ-500 и КАБ-1500, оснащенные полуактивной лазерной системой наведения, предназначались для использования на фронтовых бомбардировщиках. А в 1980-х годах были разработаны усовершенствованные модели с телевизионно-корреляционными системами, такие как КАБ-500Кр, которая позволяла бомбе самостоятельно наводиться на цель после сброса, обеспечивая высокую точность попадания.

КАБ в российско-украинской войне

Активное применение ВС РФ КАбов на театре военных действий в Украине началось 2023 году. Сначала противник применял более легкие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, и намеревался перейти к более крупному калибру — ФАБ-1500. Однако российские конструкторы столкнулись со сложностями установки УМПК — им не удалось просто перенести модули на "полуторки", поэтому технологию пришлось дорабатывать, а точнее, с нуля создавать новый планер и соответствующие механизмы.

В итоге уже в сентябре прошлого года противник начал активно использовать боеприпас ФАБ-1500 М54 с массой боевой части в 700 кг, устанавливая их на фронтовые бомбардировщики Су-34, что стало значительной проблемой для украинской армии. Дело в том, что такой боеприпас способен пробить 3 метра бетонных укреплений и 20 метров земли. При этом отклонение от цели составляет всего до 10 метров, что в принципе незначительно с учетом мощи боеприпаса — при 35 метрах зоны поражения, он оставляет воронку глубиной более 10 метров, а контузию можно получить в радиусе более 100 метров.

Авиабомба ФАБ-1500

Так обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Фокусу рассказал, что данный вид вооружения довольно примитивен, и в силу этого КАБы могут быть произведены и использованы противником в большом количестве. Это в свою очередь позволяет оккупантам тормозить контрнаступление ВСУ и эффективно действовать на тех или иных участках фронта.

Стоит добавить, что фактически фугасные авиабомбы разрабатывались еще в советские времена, поэтому у России, вероятно, имеются внушительные их запасы. А модернизация и установка модулей управления не требует больших временных и ресурсных затрат — хвостовая часть бомбы просто меняется на УМПК с рулевыми поверхностями.

В общей сложности авиация РФ обладает достаточно большим арсеналом КАБов, известно об использовании на украинском фронте таких боеприпасов:

УПАБ-500В;

УПАБ-1500В;

Гром-Э2;

Дрель;

ФАБ-500;

ФАБ-1500.

Авиабомба ФАБ-1500 М54 с УМПК Фото: Милитарный

Позже вражеская авиация вооружилась бомбой ФАБ-3000 М-54 с универсальным модулем планирования и коррекции и массой боевой части в 1200 кг. Ее первое применение зафиксировано в июне 2024 года, когда противник нанес бомбовый удар по населенному пункту Липцы Харьковской области.

ФАБ-3000: оценка экспертов

Издание Forbes отмечает, что использование мощных бомб, таких как ФАБ-3000, может быть излишним для задач на передовой, где небольшие бомбы, например, ФАБ-500 с УМПК, способны обеспечить достаточную разрушительную силу. Тяжелые боеприпасы более эффективно применять против стратегических объектов, таких как мосты, крупные укрепления или глубокие бункеры. При этом массовое использование подобных авиабомб требует значительных ресурсов и может оказаться нерациональным в условиях динамичного конфликта.

"На самом деле, использование 3,3-тонного боеприпаса является рискованным излишеством, учитывая, насколько разрушительными уже являются меньшие планирующие бомбы сами по себе", — пишет издание.

С такими выводами можно поспорить, поскольку еще во времена Второй мировой британская авиация для нанесения ударов по промышленным и военным объектам Германии использовала бомбы Tallboy, массой свыше 5 тонн, а также 10-тонные Grand Slam, у которых только боевая часть весила 4100 кг.

Британские авиационные бомбы Tallboy и Grand Slam

Эксперты полагают, что несмотря на высокую мощность и разрушительную силу авиабомб типа ФАБ-3000, их использование останется редкостью. Основной упор, скорее всего, будет сделан на менее тяжелые боеприпасы, такие как ФАБ-500 и ФАБ-1500, оснащенные модулями УМПК, которые обладают оптимальными характеристиками для точечных ударов по позициям Сил обороны.

Между тем масштабное применение даже полуторатонных КАБов весьма негативно отражается на ход боевых действий, о чем свидетельствовали как украинские военные так и эксперты. В частности, в последнее время на Покровском направлении, где ВС РФ пытается проломить оборону украинских защитников, участились случаи применения таких авиабомб.

Об угрозах данного вооружения рассказал и Коваленко.

"ФАБ-3000 М54 могут крайне негативно повлиять на ЛБС (линию боевого соприкосновения), значительно ускорив разоблачение и слом наших линий обороны и укрепрайонов, если решения о противодействии не начнут приниматься, в том числе нашими партнерами, максимально быстро", — считает аналитик.

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов также пояснил, почему российские КАБы являются проблемой "номер один" на всех фронтах для украинской пехоты. По его словам, противнику удалось модернизировать готовые образцы авиабомб, увеличив дальность полета. А ее применение в открытом поле не дает никаких шансов бойцам закрепиться на позициях.

"Мы теряем позиции только из-за КАБ. Это проблема номер один на всех фронтах для всей нашей пехоты. Чистое поле с окопами, по которому работает бомба весом 500 кг, просто выгорает от КАБа. Наши ребята не могут зацепиться за эту землю (в результате удара)", — подчеркнул он.

Авиабомба ФАБ 3000 с УМПК Фото: topwar.ru

Противодействие КАБ: что говорят специалисты

Командир группы инженерного обеспечения 3-й отдельной штурмовой бригады Сергей Тищенко еще в апреле рассказал, что грамотно организованная оборона и эффективное распределение сил могут существенно снизить ущерб от российских бомбардировок с применением КАБов. Причем военный не особо надеется на авиационные средства поражения и системы ПВО, о чем неоднократно говорили ряд экспертов.

По его словам, постройка большего числа опорных пунктов и защитных сооружений, а также их рассредоточение на оборонительных рубежах, может затруднить нанесение точечных ударов по ключевым объектам. А увеличение количества таких позиций на одном участке фронта усложняет задачу российским пилотам: у противника просто не будет достаточно бомб, чтобы разрушить все сооружения.

Создание ложных укреплений и позиций, вводящих противника в заблуждение, также представляет собой инструмент для минимизации последствий ударов. Это заставляет противника тратить ресурсы на неэффективные удары по ложным целям, снижая количество повреждений критически важных объектов.

"Если, например, в полосе обороны батальона на отрезке километра расположены только два ротно-опорных пункта, то забросать их КАБами не проблема. А если на этом километре вырыть позиции, разбросать эти позиции подальше друг от друга, сделать грамотное планирование расположения этих позиций, то у противника не будет столько КАБов, чтобы уничтожить на этом участке фронта нашу пехоту или наши оборонительные позиции. Поэтому надо закапываться, надо больше строить, надо больше делать блиндажей, ДОТов, ДЗОТов, надо оборудовать ложные позиции для того, чтобы вводить противника в заблуждение", — подчеркнул Тищенко

Истребители F-16 и ПВО

Между тем, по мнению Коваленко, основная задача Украины в борьбе с российскими управляемыми авиабомбами заключается не в нейтрализации самих боеприпасов, а в уничтожении их носителей — тактической авиации, прежде всего Су-34. Аналитик выделяет три основных вида вооружения, которые могли бы существенно повысить эффективность противодействия российским авиаударам.

Системы ПВО Patriot и SAMP/T. Эти комплексы способны поражать самолеты противника на дистанции до 100 километров, что позволяет уничтожать российские Су-34 и другие носители КАБ до того, как они выйдут на локацию для сброса бомб. Истребители с ракетами "воздух – воздух" дальнего радиуса. Например, F-16, которые могут использовать ракеты AIM-120C/D AMRAAM с дальностью до 180 километров. Такие ракеты способны эффективно бороться с российскими самолетами, уничтожая их еще до того, как они сбросят управляемые авиабомбы. Дальнобойные ракеты для ударов по авиабазам. Важную роль могли бы сыграть ракеты ATACMS модификации M39 с дальностью до 165 километров и M39A1 — до 300 километров, а также британские Storm Shadow и французские SCALP. Эти ракеты способны наносить удары по 20 авиабазам, расположенным на территории России, где размещаются самолеты-носители КАБ.

Истребители F-16 Фото: Bloomberg

Если вернуться к теме использования истребителей в качестве меры против авиационных ударов, то следует отметить, что Украина уже получила современные западные истребители F-16, которые могут сбивать бомбардировщики РФ во время захода на траектории запуска управляемых авиабомб.

Однако в настоящее время информация о том, что F-16 сбивают противника в воздухе, предупреждая тем самым бомбардировку КАБами не поступала. Возможно, в будущем Воздушные силы ВСУ примут комплексные меры по противодействию авиации противника, вооруженной смертоносными бомбами, грамотно используя западные истребители и современные перехватчики зенитно-ракетных комплексов.

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