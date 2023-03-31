Минобороны РФ показало работу дрона "Форпост", вооруженного бомбами КАБ-20С (видео)
Как утверждают россияне, БПЛА помогла выявить украинскую технику во время марша.
Российские войска используют на войне в Украине ударно-разведывательные беспилотники "Форпост". Министерство обороны РФ 31 марта опубликовало в Telegram видео, как дрон применяют Военно-космические силы РФ.
Ведомство показало подготовку и взлет беспилотника "Форпост", используемого ВС РФ для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов. Как можно заметить в ролике, дрон может нести две управляемые бомбы КАБ-20С, чтобы сбрасывать на позиции ВСУ.
В Минобороны РФ утверждают, что команда БПЛА "Форпост" обнаружила с воздуха колонну военной техники ВСУ во время марша, а затем передала координаты на пункт управления, чтобы по ней нанесли удар "высокого вооружения". В ролике показали одного из операторов за пультом станции управления, а также запись из тепловизионной камеры дрона, но саму технику рассмотреть нельзя даже после сильного приближения.
Дрон "Форпост" или "Иноходец" (экспортная версия) — это российская копия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации производит по лицензии с 2012 года. Сначала существовали отдельно-разведывательная и ударная версии этого БПЛА, но в 2021 году россияне представили гибридный "Форпост-РУ", вооруженный управляемыми бомбами и ракетами. Стоимость такого летательного аппарата оценивают примерно в $7 млн.
Характеристики дрона "Форпост"
- Длина: 6 м
- Размах крыла: 9,1 м
- Максимальный взлетный вес: 500 кг
- Вес полезной нагрузки: до 100 кг
- Крейсерская скорость: до 180 км/ч
- Продолжительность полета: до 18 часов.
- Максимальная высота: 5 км
- Радиус действия связи: 450 км.
Дроны "Форпост" ищут технику и позиции ВСУ, указывают их координаты, подсвечивают цели лазером и корректируют огонь артиллерии. Они также могут самостоятельно запускать ракеты и сбрасывать бомбы.
Украинские военные умеют сбивать российские дроны "Форпост". Один из них защитникам удалось уничтожить 27 июля в Николаевской области с помощью зенитно-ракетного комплекса. Вероятно, что БПЛА вел разведку для нанесения ударов в дальнейшем.
Одиннадцатого января дрон "Форпост" упал в русском поселке Северный Белгородской области. Беспилотник упал на линию электропередач вместе с неразорвавшейся бомбой КАБ-20С.