Минобороны РФ показало работу дрона "Форпост", вооруженного бомбами КАБ-20С (видео)

Как утверждают россияне, БПЛА помогла выявить украинскую технику во время марша.

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Российские войска используют на войне в Украине ударно-разведывательные беспилотники "Форпост". Министерство обороны РФ 31 марта опубликовало в Telegram видео, как дрон применяют Военно-космические силы РФ.

Ведомство показало подготовку и взлет беспилотника "Форпост", используемого ВС РФ для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов. Как можно заметить в ролике, дрон может нести две управляемые бомбы КАБ-20С, чтобы сбрасывать на позиции ВСУ.

В Минобороны РФ утверждают, что команда БПЛА "Форпост" обнаружила с воздуха колонну военной техники ВСУ во время марша, а затем передала координаты на пункт управления, чтобы по ней нанесли удар "высокого вооружения". В ролике показали одного из операторов за пультом станции управления, а также запись из тепловизионной камеры дрона, но саму технику рассмотреть нельзя даже после сильного приближения.

Дрон "Форпост" или "Иноходец" (экспортная версия) — это российская копия израильского беспилотника Searcher Mk II, которую Уральский завод гражданской авиации производит по лицензии с 2012 года. Сначала существовали отдельно-разведывательная и ударная версии этого БПЛА, но в 2021 году россияне представили гибридный "Форпост-РУ", вооруженный управляемыми бомбами и ракетами. Стоимость такого летательного аппарата оценивают примерно в $7 млн.

Характеристики дрона "Форпост"

Длина: 6 м

Размах крыла: 9,1 м

Максимальный взлетный вес: 500 кг

Вес полезной нагрузки: до 100 кг

Крейсерская скорость: до 180 км/ч

Продолжительность полета: до 18 часов.

Максимальная высота: 5 км

Радиус действия связи: 450 км.

Дроны "Форпост" ищут технику и позиции ВСУ, указывают их координаты, подсвечивают цели лазером и корректируют огонь артиллерии. Они также могут самостоятельно запускать ракеты и сбрасывать бомбы.

Украинские военные умеют сбивать российские дроны "Форпост". Один из них защитникам удалось уничтожить 27 июля в Николаевской области с помощью зенитно-ракетного комплекса. Вероятно, что БПЛА вел разведку для нанесения ударов в дальнейшем.

Одиннадцатого января дрон "Форпост" упал в русском поселке Северный Белгородской области. Беспилотник упал на линию электропередач вместе с неразорвавшейся бомбой КАБ-20С.