Российский БПЛА рухнул в Белгородской области, оставив россиян без света (фото)

Дрон, вооруженный управляемой бомбой, рухнул на линию-электропередач у поселка Северный.

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Российский ударно-разведывательный беспилотник разбился в Белгородской области, оставив многих россиян без света. Об этом пишет портал "Мілітарний", ссылаясь на сообщения местных Telegram-каналов.

Ночью 11 января в социальных сетях появились кадры БПЛА, упавшего в районе поселка Северный. Местные жители утверждают, что некоторое время слышали гул, после чего около 23:15 увидели яркую вспышку в небе, а одновременно с этим в домах отключился свет. По информации СМИ, при падении беспилотник повредил провода высоковольтной линии электропередач, на месте происшествия началось возгорание.

[ + – ] Место падения БПЛА в поселке Северный

Журналисты "Мілітарного" изучили фотографии обломков и предположили, что в Белгородской области, потерпел крушение российский разведывательно-ударный дрон "Форпост-РУ". На кадрах можно заметить управляемую авиабомбу КАБ-20С, которую нес БПЛА.

"Форпост" ("Иноходец") — это копия израильского беспилотника Searcher MkII, которую Уральський завод гражданской авиации в Екатеринбурге производит с 2012 года по официальной лицензии. Существует разведывательная и ударно-разведывательная версии этого дрона.

В 2019 году Минобороны РФ представило улучшенный БПЛА-разведчик "Форпост-Р" с грузоподъемностью 500 кг, скоростью до 180 км/ч, продолжительностью полета до 18 часов, максимальной высотой 6 км. Разработчики заявили, что создали модификацию, учитывая опыт российских войск, полученный в Сирии и на Донбассе. В 2021 году россияне показали ударный "Форпост-РУ", оснащенный небольшими ракетами и управляемыми бомбами.

Характеристики дрона "Форпост"

Длина: 6 м

Размах крыла: 9,1 м

Максимальная взлетная масса: 500 кг

Вес полезной нагрузки: до 100 кг

Крейсерская скорость: до 180 км/ч

Продолжительность полета: до 18 ч

Максимальная высота: 5 км

Радиус действия связи: 450 км

Российские беспилотники "Форпост" сбивали на территории Украины еще до полномасштабного вторжения. Один из них бойцы полка спецназначения "Днепр-1" приземлили в 2015 году возле поселка Водяное Донецкой области.

После начала полномасштабной войны ВС РФ стали еще чаще использовать беспилотники. Один из "Форпостов" ВСУ сбили в декабре 2022 года. Известно, что такие беспилотники используются для поиска техники и позиций украинских войск, а также наведения артиллерии.