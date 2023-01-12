Російський БПЛА впав у Бєлгородській області, залишивши росіян без світла (фото)

Дрон, озброєний керованою бомбою, звалився на лінію електропередач біля селища Сєвєрний.

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Російський ударно-розвідувальний безпілотник розбився у Бєлгородській області, залишивши багатьох росіян без світла. Про це пише портал "Мілітарний", посилаючись на повідомлення місцевих Telegram-каналів.

Вночі, 11 січня, у соціальних мережах з'явилися кадри БПЛА, яке впало в районі селища Сєвєрний. Місцеві жителі стверджують, що деякий час чули гул, після чого близько 23:15 побачили яскравий спалах у небі, а водночас у будинках відключилося світло. За інформацією ЗМІ, під час падіння безпілотник пошкодив дроти високовольтної лінії електропередач, на місці події почалося займання.

[ + – ] Місце падіння БПЛА у селищі Сєвєрний

Журналісти "Мілітарного" вивчили фотографії уламків і припустили, що в Бєлгородській області зазнав аварії російський розвідувально-ударний дрон "Форпост-РУ". На кадрах можна побачити керовану авіабомбу КАБ-20С, яку ніс БПЛА.

"Форпост" ("Іноходець") — це копія ізраїльського безпілотника Searcher MkII, яку Уральський завод цивільної авіації в Єкатеринбурзі виготовляє з 2012 року за офіційною ліцензією. Існує розвідувальна та ударно-розвідувальна версії цього дрона.

У 2019 році Міноборони РФ представило покращений БПЛА-розвідник "Форпост-Р" із вантажопідйомністю 500 кг, швидкістю до 180 км/год, тривалістю польоту до 18 годин, максимальною висотою 6 км. Розробники заявили, що створили модифікацію з огляду на досвід російських військ, отриманий у Сирії та на Донбасі. У 2021 році росіяни показали ударний "Форпост-РУ", оснащений невеликими ракетами та керованими бомбами.

Характеристики дрона "Форпост"

Довжина: 6 м

Розмах крила: 9,1 м

Максимальна злітна вага: 500 кг

Вага корисного навантаження: до 100 кг

Крейсерська швидкість: до 180 км/год

Тривалість польоту: до 18 год.

Максимальна висота: 5 км

Радіус дії зв'язку: 450 км

Російські безпілотники "Форпост" збивали на території України ще до повномасштабного вторгнення. Один із них бійці полку спецпризначення "Дніпро-1" приземлили у 2015 році біля селища Водяне Донецької області.

Після початку повномасштабної війни ЗС РФ стали частіше використовувати безпілотники. Один із "Форпостів" ЗСУ збили у грудні 2022 року. Відомо, що такі безпілотники використовують для пошуку техніки та позицій українських військ, а також наведення артилерії.