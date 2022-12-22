ЗСУ збили рідкісний російський дрон "Форпост" за $6 млн: чим він загрожує українцям

Багатофункціональні БПЛА ведуть розвідку, вказують цілі та завдають ударів за допомогою ракет.

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Минулої доби, 21 грудня, українські військові збили три російські безпілотники типу "Форпост" і "Ланцет-3". Про це пресслужба Генерального штабу Збройних сил України повідомила у Facebook.

За інформацією ЗСУ, вартість одного дрона "Форпост", який також називають "Іноходцем", становить майже $6 млн. Це російська версія ізраїльського безпілотника Searcher Mk II, яку Уральський завод цивільної авіації збирає з 2012 року в місті Єкатеринбург за офіційною ліцензією. Спочатку росіяни виготовляли лише розвідувальні моделі "Форпост-Р", а потім запустили виробництво розвідувально-ударної версії "Форпост-РУ", останню вперше показали в 2021 році. Конструктори озброїли дрон двома невеликими ракетами, здатними знищувати поодинокі наземні цілі, такі як бойова техніка та комплекси ППО.

Як писали "Вести", в 2019 році інженери на заводі в Єкатеринбурзі модернізували безпілотник і встановили потужніші російські двигуни АПД-85. Швидкість дещо збільшилася порівняно із Searcher Mk II на базі німецьких Limbach L550, але разом із нею зросла й маса, через що максимальна висота польоту знизилася на 1 км. Крім того, росіяни встановили захищену систему зв'язку, збільшивши дальність дії.

Росіяни стверджують, що ЗС РФ використовують "Форпост" для пошуку техніки та позицій ЗСУ. Після виявлення цілей БПЛА може підсвітити лазером для наведення артилерії або самостійно запустити ракети. Дрон оснащений потужною камерою і тепловізором, які помічають об'єкти з 8 км.

Характеристики дрона "Форпост" (після модифікації):

довжина: 6 м;

розмах крила: 9,1 м;

максимальна злітна вага: 500 кг;

вага корисного навантаження: до 100 кг;

крейсерська швидкість: до 180 км/год;

тривалість польоту: до 18 год;

максимальна висота: 5 км;

радіус дії зв'язку: 450 км.

ЗС РФ використовують дрони-камікадзе "Ланцет-3" для завдання масивних ударів по Україні. Окупанти застосовують їх у парі із розвідувальними "Орлан-10", щоб знищувати зенітно-ракетні комплекси ЗСУ, утворюючи пролом у системі ППО для літаків чи ракет.

[ + – ] Російський дрон-камікадзе "Ланцет-3" Фото: Ростех

Баражуючий боєприпас з X-подібними крилами випускає підприємство Zala Aero з концерну "Калашников", модель вперше представили в 2019 році. Експерти припускають, що безпілотники збирають переважно з китайських комплектуючих. Розробники стверджують, що "Ланцет-3" може горизонтально літати зі швидкістю 110 км/год та пікірувати на цілі зі швидкістю 300 км/год, підриваючи п'ятикілограмову осколково-фугасну боєголовку при зіткненні.

Характеристики "Ланцет-3"

вага: 12 кг;

швидкість: 80-110 км/год;

максимальний час польоту: 1 год;

радіус дії: 40 км;

силова установка: електродвигун;

система наведення: комбінована оптико-електронна та координатна.

Напередодні ЗСУ знищили рідкісні російські дрони "Оріон", перешкодивши атакувати цілі у Херсоні та Миколаєві. Українські військові зуміли збити БПЛА за допомогою ППО.