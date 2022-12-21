ЗСУ знищили рідкісний дрон ЗС Росії "Оріон": що відомо (відео)

На півдні країни ЗСУ збили два російські БПЛА, які могли атакувати цілі у Херсоні та Миколаєві.

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Повітряне командування "Південь" повідомило на своїй офіційній сторінці у Facebook про те, що днями було збито безпілотники, які ЗС РФ застосовує досить рідко. Військові також поділились відео.

Згідно з повідомленням Повітряного командування "Південь" ЗСУ, за допомогою засобів протиповітряної оборони українським військовим вдалося "приземлити" два бойові БПЛА, випущені противником. Інцидент стався 20 грудня 2022 року вдень.

Обидва дрони були потім виявлені на землі. У командуванні також уточнили, що це були ударно-розвідувальний дрон "Оріон", який мав атакувати цілі в Херсонській області, та безпілотник оперативно-тактичного призначення, що летів у бік Миколаївської області (назва апарату не повідомляється) .

На відео показано роботу зенітного ракетного підрозділу, який збиває один із перерахованих вище російських безпілотників.

Дрон "Оріон": технічні характеристики

Відомо, що у документації ЗС РФ ударний БПЛА "Оріон" ще позначається як "Іноходець". Згідно з відкритими даними, його злітна маса становить 1000 кг, корисне навантаження, яке він може нести — 200 кг. За заявою російських інженерів, дрон здатний проводити в повітрі цілу добу, при цьому дальність його польоту досягає 250 км, а висота — понад 7 км. Швидкість, що він розвиває, варіюється від 120 до 200 км/год.

Фокус повідомляв раніше про те, що в медіапросторі РФ знову розганяється інформація про нібито швидкий випуск у промислових масштабах БПЛА з технологією стелс — "Мисливець". Безпілотник уперше показали у 2019 році, заявивши, що виробництво ось-ось запустять, але потім, коли Росія вторглася в Україну та потрапила під санкції, випуск відклали до 2023-2024 років.