"Аналогів немає навіть у НАТО": росіяни знову лякають ЗСУ новим БПЛА "Мисливець" (відео)

Держкорпорація "Ростех" знову ввела в інформаційне поле безпілотник "Мисливець", сподіваючись налякати Україну та Захід.

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Один із топменеджерів російської держкорпорації "Ростех", Володимир Артяков, у недавніх своїх заявах підкреслив, що РФ нарощує темпи виробництва військової техніки, у тому числі й дронів-розвідників, пише ria.ru.

За словами Артякова, Росія справляється з виготовленням безпілотників-розвідників краще за Україну. Однак такі дані він фактично нічим не підтверджує, посилаючись лише на враження, які на нього справили концепти розвідувальних й тактичних БПЛА, які були продемонстровані в підмосковному парку "Патріот".

"Я нещодавно був у парку "Патріот", де показували наші безпілотні літальні апарати", — прокоментував він телеканалу "Росія 24"

Менеджер зазначив, що апарати хоч і несуть невелике навантаження, але нібито мають "вражаючий елемент для вирішення локальних завдань". Що це за елемент, спікер не уточнив, але зробив висновок про те, що росіяни "вже перевершили супротивника з погляду застосування таких безпілотних літальних апаратів".

Інше видання, ixbt.com, також цитує Артякова, який назвав безпілотник "Мисливець" "бомбою" і заявив, що ні в США, ні у країн-учасниць НАТО такого БПЛА немає. ЗМІ повідомило не тільки про унікальність дрону, не пояснивши, в чому саме вона полягає, але й з посиланням на спікера написало, що дрон "Мисливець" почнуть виробляти серійно в 2023-2024 роках.

"Наступного року перші випробування проведемо, серійне виробництво — я думаю, запустимо через рік-два", — нібито сказав менеджер "Ростеху".

Фокусу не вдалося знайти першоджерела цих заяв. Але ясно одне: російські ЗМІ знову вводять в інформаційний порядок денний повідомлення про "непереможну" і суперсучасну російську техніку, яка ось-ось буде випущена і допоможе переламати хід війни.

Раніше ми публікували думку експерта Валерія Яковенка, згідно з яким у РФ не зможуть масово виробляти ударний БПЛА "Мисливець", бо більшість комплектуючих не дістати через санкції.