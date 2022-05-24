Росія лякає ударним дроном "Мисливець", але до України він не долетить, — експерт

Очільник компанії DroneUA вважає, що РФ не здатна виробляти військову електроніку, а купити її в умовах санкцій — не зможе.

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Нещодавно Сибірський науково-дослідний інститут авіації повідомив, що прототип ударного дрону "Мисливець" пройшов чергове тестування. Фокус звернувся до Валерія Яковенка, засновника компанії з виробництва БПЛА DroneUA, щоб дізнатися, чи зможе РФ поставити на потік виробництво такого БПЛА наступного року, як це заявляють російські інженери.

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Що відомо про БПЛА "Мисливець"

Російські ЗМІ називають "Мисливець" "найпотужнішим бойовим дроном", "перспективним та грізним видом зброї майбутнього", про який мало що відомо, оскільки "інформація засекречена". Деякі навіть писали, що військово-промислова корпорація Lockheed Martin (США) створила аналог "Мисливця" — MQ-9 Reaper. Також дрон порівнювали з апаратом X-47B від американської компанії Northrop Grumman.

У Сибірському науково-дослідному інституті авіації заявили, що буквально днями БПЛА випробували за допомогою системи пружного вивішування, що застосовується під час частотних випробувань, щоб імітувати стан горизонтального польоту. Таким чином апарат був перевірений щодо можливості виникнення аеропружних коливань.

Згідно з даними Вікіпедії, при виготовленні БПЛА було застосовано стелс-технології, спрямовані на зниження помітності пристрою в радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектру виявлення. Це досягається за рахунок спеціальної форми типу "літаюче крило" з тристійковим шасі, радіопоглинаючих матеріалів як покриття.

[ + – ] БПЛА "Мисливець" Фото: "Газета"

Основні характеристики:

Довжина: 14 м

Розмах крила: 19 м

Бойове навантаження: 2,8 т [8], за іншими даними — до 8 т

Злітна вага: 25 т

Максимальна швидкість: 1400 км/год (на малій висоті), за іншими даними — близько 1000 км/год

Практична стеля: 18 000 м

Дальність польоту: 6000 км

Вперше дрон було запущено у 2019 році. Російські медіа заявляли, що на потік він має бути поставлений 2022-го, але цього не сталося. Тепер, за непідтвердженими даними, випуск "серійників" перенесли на 2023-2024 роки.

Чи зможе РФ сама виробляти дрон "Мисливець"

Валерій Яковенко впевнений, що Росія схильна давати чудові характеристики своїй продукції, як у технічних параметрах, так і незалежності чи рекордності виробництва.

"Ця поведінка навіть має свій термін, — "аналогівнема". На практиці все трохи інакше. Будь-яке російське обладнання, що має претензію бути інтелектуальним, апріорі складається з компонентів, придбаних за межами РФ, і в абсолютній більшості — це підсанкційні поставки", — каже експерт.

За словами Яковенка, системи навігації, радіозв'язку, електронні компоненти авіоніки, сенсори — все це не може вироблятися у Росії. Країна-агресор раніше займалася тим, що наносила свої логотипи на деталі для комплектування, створені в інших країнах.

"За три повні місяці війни ми задокументували факт: жоден зразок військового електронного обладнання не був зроблений у Росії, це завжди "збірна солянка" світових технологій, які вже недоступні для оборонних концернів РФ", — заявив засновник DroneUA.

Фахівець вважає, що керівництво країни-агресора ніколи не визнає факту власної неспроможності. Від нього завжди виходитимуть фейкові заяви про досягнення, гучні заклики та змонтовані відеоролики для пропагандистської машини.

"Але це не має впливати на пильність захисників України. РФ воює кількістю, фактично закидаючи українські чорноземи "гарматним м'ясом", що і небезпечно, і нелюдяно", — підсумував Валерій.

Раніше Фокус писав про те, чи зможе Росія виготовляти електронну "начинку" для високоточної зброї.

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