Россия пугает ударным дроном "Охотник", но до Украины он не долетит, - эксперт

Глава компании DroneUA считает, что РФ не способна производить военную электронику, а купить ее в условиях санкций — не сможет.

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Недавно Сибирский научно-исследовательский институт авиации сообщил о том, что прототип ударного дрона "Охотник" прошел очередное тестирование. Фокус обратился к Валерию Яковенко, основателю компании по производству БПЛА DroneUA, чтобы узнать, сможет ли РФ поставить на поток производство такого БПЛА в следующем году, как это заявляют российские инженеры.

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Что известно о БПЛА "Охотник"

Российские СМИ называют "Охотник" "самым мощным боевым дроном", "перспективным и грозным видом оружия будущего", о котором мало что известно, так как "информация засекречена". Некоторые даже писали, что военно-промышленная корпорация Lockheed Martin (США) создала "аналог "Охотника" — MQ-9 Reaper. Также дрон сравнивали с аппаратом X-47B от американской компании Northrop Grumman.

В Сибирском научно-исследовательском институте авиации заявили, что буквально на днях БПЛА был испытан с помощью системы упругого вывешивания, применяемой в ходе частотных испытаний, чтобы имитировать состояния горизонтального полета. Таким образом аппарат был проверен на предмет возможности возникновения аэроупругих колебаний.

Согласно данным Википедии, при изготовлении БПЛА были применены стелс-технологии, направленные на снижение заметности устройства в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения. Это достигается за счет специальной формы типа "летающее крыло" с трехстоечным шасси, радиопоглощающих материалов в качестве покрытия.

[ + – ] БПЛА "Охотник" Фото: "Газета"

Основные характеристики:

Длина: 14 м

Размах крыла: 19 м

Боевая нагрузка: 2,8 т[8], по другим данным — до 8 т

Взлетная масса: 25 т

Максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным — около 1000 км/ч

Практический потолок: 18 000 м

Дальность полета: 6000 км

Впервые дрон был запущен в 2019 году. Российские медиа заявляли, что на поток он должен быть поставлен в 2022-ом, но этого не произошло. Теперь, по неподтвержденным данным, выпуск "серийников" перенесли на 2023 — 2024 годы.

Сможет ли РФ сама производить дрон "Охотник"

Валерий Яковенко уверен, что Россия склонна давать превосходные характеристики своей продукции, как в технических параметрах, так и в независимости или рекордности производства.

"Это поведение даже имеет свой термин, — "аналоговнет". На практике все обстоит несколько иначе. Любое российское оборудование, имеющее претензию быть интеллектуальным, априори состоит из компонентов, приобретенных за пределами РФ, и в абсолютном большинстве — это подсанкционные поставки", — говорит эксперт.

По словам Яковенко, системы навигации, радиосвязи, электронные компоненты авионики, сенсоры – все это не может производиться в России. Страна-агрессор и ранее занималась тем, что наносила свои логотипы на комплектующие, созданные в других странах.

"За три полных месяца войны мы задокументировали факт: ни один образец военного электронного оборудования не был произведен в России, это всегда "сборная солянка" мировых технологий, которые уже недоступны для оборонных концернов РФ", — заявил основатель DroneUA.

Специалист считает, что руководство страны-агрессора никогда не признает факт собственной несостоятельности. От него всегда будут исходить фейковые заявления о достижениях, громкие призывы и смонтированные видеоролики для пропагандистской машины.

"Но это не должно влиять на бдительность защитников Украины. РФ воюет количеством, фактически забрасывая украинские черноземы "пушечным мясом", что и опасно, и бесчеловечно", — подытожил Валерий.

Ранее Фокус писал о том, сможет ли Россия производить электронную "начинку" для высокоточного оружия.

Также писали о том, как используются коммерческие дроны украинскими военными на поле боя.