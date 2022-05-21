Высокоточные (и не очень) ракеты: чем Россия бомбит Украину

Какими ракетами РФ обстреливает Украину и сможет ли российский ВПК создавать новое высокоточное вооружение в условиях санкций.

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С начала полномасштабной войны РФ использует против Украины разнообразную номенклатуру ракет для удара по ее территории — от тактических до крылатых, от современных до, как заявляется, музейных экспонатов полувековой давности.

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Фокус поговорил с различными специалистами и экспертами и собрал все, что вам нужно знать об этой угрозе — какие ракеты есть в российском арсенале, их количество, характеристики, и есть ли возможность у Кремля наладить их производство после всех наложенных на него санкций.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину

Когда в СМИ говорят о поражении целей в Украине российскими ракетами, то подразумеваются тактические ракеты, крылатые ракеты и ракеты воздушного базирования. Это основные. Но часть ракет, таких как печально известные "Калибры", выпускается в том числе и с кораблей.

По имеющимся подтвержденным данным, армия РФ применяет ракеты со следующими характеристиками.

ОТРК "Искандер-М"

Основные характеристики:

Дальность действия — до 490 км

Возможность оснащать ядерными боеголовками малой мощности, осколочно-фугасными, фугасно-зажигательными и кассетными припасами

[ + – ] Дальность действия ОТРК "Искандер-М" до 490 км Фото: Крым. Реалии

ОКР "Калибр"

Основные характеристики:

Дальность действия от 50 до 2500 км

В зависимости от модификации может базироваться на наземных, воздушных или морских установках. Это же касается и предназначения ракеты — ее можно использовать для поражения как морских, так и наземных целей.

[ + – ] Запуск ОКР "Калибр" Фото: Flickr

РК "Точка-У"

Основные характеристики:

Масса боевой части — 480 кг

Дальность действия от 20 до 120 км

Скорость полета ракеты — 1036 м/с

На начало 2022 года, по данным The Military Balance, "Точка-У" не состоит на вооружении российских войск (на этом настаивают и сами российские военные). В то же время различные источники заявляют о наличии комплексов "Точка-У" в составе действующего вооружения российской армии после 2019 года; в частности, исследователи из Института по изучению войны считают, что по состоянию на 8 апреля 2022 года действующая на Донбассе 8-я общевойсковая армия ВС РФ имела на вооружении комплексы "Точка-У".

[ + – ] Россия утверждает, что РК "Точка-У" давно сняты с вооружения

Крылатая ракета Х-555

Основные характеристики:

Масса боевой части — 410 кг

Дальность действия — не менее 2000 км

[ + – ] Крылатая ракета Х-555

Крылатая ракета Х-101

Основные характеристики:

Масса боевой части — 400 кг

Дальность действия — 5000-5500 км

[ + – ] Крылатая ракета Х-101

Отметим также две важные особенности: крылатые ракеты, в отличие от тактических, идут на дозвуковых скоростях и на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Тактические же наносят удар на скорости, во много превышающей скорость звука.

Подчеркнем, что помимо вышеперечисленных ракет, поступают сообщения и о применении других систем, в частности противокорабельных или совсем "древних" советских образцов (50-60-е годы прошлого века). Однако заявления о последних, в большинстве своем, спекулятивны.

Почему Россия бьет по наземным целям противокорабельными ракетами

Максим Паламарчук, эксперт по вопросам флота, автор книги "Військово-морська міць та її межі" в комментарии Фокусу отмечает: по заявлениям российской стороны, удары по Одессе наносятся ракетами "Оникс" с береговых мобильных установок с территории оккупированного Крыма.

"Это противокорабельные ракеты, но возможность ударов по наземным целям предусмотрена в качестве дополнительной опции. В 2016 году такая ракета была запущена по объекту в Сирии, вероятно, как раз с целью проверки ее действия по наземным целям", — рассказывает эксперт.

Паламарчук подчеркивает, что поскольку противокорабельные ракеты предназначены для поражения боевых кораблей (то есть, подвижных целей, хорошо защищенных ПВО), потенциал таких ракет (головка самонаведения, специальная траектория) для большинства наземных целей избыточен.

С другой стороны, по мнению эксперта, выбор именно этой ракеты для атак, к примеру, по Одессе и области, может быть обусловлен тем, что их максимальная дальность составляет 300 км, что меньше не только возможностей ракет "Калибр" корабельного базирования, но и оперативно-тактических ракет "Искандер" (до 500 км).

"Таким образом, россияне могут использовать противокорабельные ракеты по нашим прибрежным территориям, экономя более новые ракеты для ударов по объектам в глубине украинской территории. С другой стороны, более дешевые и старые "Точки-У" из Крыма достать до Одесской области просто не смогут", — резюмирует Паламарчук.

Сколько ракет у РФ: приблизительные оценки

Алексей Парновский, кандидат физико-математических наук, считает, что на вооружении у РФ находится достаточно большое количество авиационных стратегических крылатых ракет типа Х-555. Это те ракеты, которые сегодня активно применяются по украинским городам и селам. Их дальность составляет 2500 км, поэтому у армии РФ есть возможность располагаться на большом расстоянии от целей.

По данным Пентагона, по состоянию на 26 апреля 2022 года военные РФ израсходовали 1950 ракет.

Ученый акцентирует, что сложно оценить, сколько изначально ракет было на вооружении противника. Персональная оценка Парновского такова:

Искандеров 640-1300

Калибров 200-300

Точка-У 1000-1500

Х-101 100-200

Х-555 650-1500

"Запасов старого советского металлолома, к сожалению, в РФ тоже много", — подтверждает Сергей Факас, автор научно-популярного аэрокосмического блога, "и россияне будут на нас бросать все, что у них хоть как-то может запускаться".

Сможет ли российский ВПК самостоятельно выпускать сверхточное оружие

Сомнительной кажется возможность российского военпрома самостоятельно наладить темпы производства ракет. Дело в том, что технологический цикл ракет и высокоточного оружия достаточно длинный и требует как технологий, так и квалифицированного персонала.

Между тем, еще в прошлом году российские эксперты сетовали, что в РФ до сих пор "в радиоэлектронной промышленности используются преимущественно нормативные документы, ГОСТы и стандарты 25–30-летней давности", тогда как весь мир ушел далеко вперед, сделав микросхемы сложнее, изменив методики пайки, ужесточив требования к эксплуатации.

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Безусловно, в РФ есть и специалисты, и некоторый запас комплектующих, и пока еще работающие станки, но обеспечить высокие темпы производства с необходимым качеством очень сложно, как это видно по деградации авиационной и космической промышленности, заключает Факас. А что касается качества новых ракет, выпускаемых в условиях жестких санкций, то "высокоточными" их вряд ли уже можно будет назвать.

"Новые ракеты явно не будут точнее тех, которые они уже используют. Они уже применяют тяжелые противокорабельные Х-22 по наземным целям, которые в таком режиме имеют круговое вероятное отклонение, проще говоря — ошибку наведения, — 5 км. То есть летят "куда-то туда", — подтверждает Алексей Парновский.

Не стоит упускать и тот факт, что будучи преемницей СССР, Российская Федерация точно так же, как и Советский С оюз, не уделяла особого внимания разработкам сверхточного оружия, говорит Сергей Факас. ВПК страны-агрессора был ориентирован на тяжелые противокорабельные ракеты, в то время как конвенционные крылатые ракеты и авиационные средства поражения "воздух-земля" не получали такого внимания, как, например, в США. Это одна из причин, почему сейчас РФ используют в основном обычные свободнопадающие бомбы.

Сергей Факас считает, что такие ракеты, как "Кинжал", являются лишь средством освоения бюджетов, а вот создание серьезного оружия в нужных количествах в РФ было просто невозможным ввиду командно-коррупционного характера экономики и ограниченного доступа к западным технологиям.

"Кроме проблем с поставкой элементной базы для электроники есть еще проблема доступа к высокоточным станкам и другому оборудованию для производства. Советская военная промышленность зависела от контрабандных станков, измерительных комплексов и т.п. В России эта зависимость никуда не делась. Невозможно сделать высокотехнологичную ракету "на коленке", — подчеркивает Факас.

[ + – ] Тяжелая противокорабельная ракета Х-22

Сможет ли РФ производить электронику для своих ракет?

Электронику самостоятельно Россия производить, скорее всего, не сможет, полагают украинские специалисты. Дело в том, что в стране-агрессоре широко представлены конструкторские бюро, проектирующие платы, а вот с производством в промышленных масштабах дела обстоят куда хуже. Алексей Парновский подтверждает этот факт и указывает на то, что в РФ импортируют даже лак и клей для печатных плат.

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Интересно, что и российские ученые критикуют российское производство микросхем "военного образца". В частности, они указывают на то, что в РФ широко используется дешевый базовый материал (фольгированный стеклотекстолит) DE-104ML Isola, который мало того, что по своим характеристикам не допустим к применению в технике специального назначения и рекомендуется производителем в качестве базы для бытовой электроники, так еще и недоступен ввиду санкций, наложенных США (компания Isola — американская).

По мнению Парновского, какое-то время производство электронной начинки для ракет может продержаться на запасах, контрабанде или даже помощи из КНР, но это совсем не то количество компонентов, которые нужны для масштабного выпуска.

"Даже без санкций темпы выпуска ракет у них были достаточно невысокими, сейчас они еще больше снизятся. То есть мы говорим о темпах выпуска на уровне 2-3 ракеты в месяц", — прокомментировал Парновский.

Не исключено, что российские инженеры предпримут попытку модернизировать старую электронику, установленную в системах советских времен. Однако это возможно лишь в том случае, если условия хранения ракет были идеальными, в чем Парновский сомневается.

"Возможно, они в отчаянии вернутся к неуправляемым тактическим ракетам типа Луна-М", — говорит ученый.

Сможет ли РФ производить ракеты, ввозя комплектующие контрабандой, как Иран и Северная Корея?

Некоторые эксперты считают, что РФ вполне может позаимствовать опыт подсанкционных стран. К примеру, КНДР, которая, несмотря на санкции, успешно развивает ядерные и ракетные программы. Или Иран, находящийся под санкциями многие годы, но при этом серийно выпускает широкий спектр ракетного оружия, пусть и не такого эффективного, как американское.

Андрей Баранович, эксперт по кибербезопасности, также уверен, что производство оружия не остановится, но сократится. Он считает, что Россия будет ввозить комплектующие небольшими партиями через третьи страны, однако замаскировать такие заказы под гражданские нужды вряд ли получится.

"Санкции — серьезный удар по российской оборонке. Будут как Северная Корея и Иран, которые тоже тоже под санкциями, но запчасти добывают — мало и контрабандой", — прокомментировал Баранович.

[ + – ] Как устройства получают маркировку military grade

Стоит ли России ждать помощи от Китая и Малайзии?

Для создания современных систем вооружений используется новейшая электроника, без которой системы не могут называться "высокоточными". Причем, как правило, это узко специализированная электроника, разработанная по так называемым военным стандартам (military grade), как правило в секретном режиме.

Однако даже самое засекреченное "железо" основывается на элементной базе: микропроцессорах, микрочипах, микроконтроллерах. Изготавливают их, преимущественно, в странах Азии, но права интеллектуальной собственности на них принадлежат в основном компаниям из США и американским гражданам. В условиях санкций правообладатели могут (и должны) в любой момент запретить выпуск микроэлектроники для нужд-страны-агрессора. А если какой-то производитель попытается продать какую-нибудь электронику вопреки санкциям, то сам окажется под ними. Кроме того, крупнейшие производители электронных чипов, такие как тайваньская TSMC, самостоятельно приняли решение о прекращении сотрудничества с РФ.

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"Китайские компании боятся оказаться в санкционном списке США. Именно поэтому сильно сократились поставки даже бытовой электроники в Россию, к примеру, от Lenovo и Xiaomi. Теоретически, некоторые компоненты коммерческой техники можно использовать для изготовления "начинки" military grade, и возможно по этой причине китайские компании не хотят рисковать и сокращают поставки", — прокомментировал Фокусу Константин Корсун, эксперт в сфере кибербезопасности.

С мнением Корсуна согласен и телеком-эксперт Роман Химич. По его словам, Китай, а тем более Малайзия, не станут на государственном уровне содействовать российскому ВПК. Также маловероятным специалисту представляются сколь-нибудь массовые поставки готовых изделий военного и двойного назначения в обход санкционного режима. Но закупки комплектующих вряд ли возможно эффективно заблокировать, полагает он.

"Такие страны как Турция, Казахстан или Кыргызстан вряд ли откажутся от возможности извлекать немалую ренту от контрабанды в РФ", — заключил Химич.

Ученый Алексей Парновский делает акцент на том, что даже Китай не производит полный спектр всех электронных компонентов, не говоря уже о тех, которые имеют маркировку military grade. Также, по его сведениям, в Малайзии не производится электроника для военных нужд.

Резюмируя, Сергей Факас подчеркивает, что в России есть большие проблемы с наращиванием выпуска, качеством и характеристиками ракет и высокоточного оружия. Но, к сожалению, запасы старых советских ракет достаточно велики и даже имея 60% отказов при стартах тех же крылатых ракет воздушного базирования, российские военные в состоянии устраивать террористические атаки на украинские города. Однако стратегический вред они нанести не могут из-за низкой интенсивности ракетных ударов.