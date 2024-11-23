Мемный робот из "Рика и Морти" теперь продается в реальной жизни: что он может (видео)

Робот Butter Bot способен автономно перемещаться, распознавать лица, а также общаться со своим владельцем голосом из мультсериала.

Geek Club и CircuitMess разработали функциональную копию робота Butter Bot из популярного мультсериала "Рик и Морти". Об этом пишет The Verge.

Butter Bot

Как отмечают в издании, новый Butter Bot может перемещаться по миру, распознавать лица, а также общаться с людьми. Для этого он получил камеру, динамик, микрофон гусеницы и функции искусственно интеллекта (ИИ). Робот оснащен двухъядерным процессором и батарей емкостью 1000 мАч.

Роботом можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, который имеет, несколько кнопок для включения звуков и предварительно запрограммированных действий, а также небольшой экран, где может отображаться прямая трансляция видео с его камеры.

Butter Bot и пульт управления Фото: Kickstarter

Используя искусственный интеллект, камеру и датчики, Butter Bot может автономно передвигаться и избегать препятствий, таких как край стола, а также реагировать на голосовые команды, используя библиотеку из 1000 фраз, произнесенных голосом Butter Bot из мультсериала.

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На данный момент робот доступен для предварительного заказа через краудфандинговую кампанию Kickstarter по цене 139 долларов США, а первые поставки запланированы на август 2025 года.

Отметим, что Butter Bot стал героем мемов из-за сцены в 9-й серии 1-го сезона "Рика и Морти". В этом эпизоде ​​недавно построенный робот спрашивает у Рика: "В чем мое предназначение?", на что Рик отвечает: "Ты подаешь масло".

Эпизод, который сделал Butter Bot героем мемов

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