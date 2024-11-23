Мемный робот из "Рика и Морти" теперь продается в реальной жизни: что он может (видео)
Робот Butter Bot способен автономно перемещаться, распознавать лица, а также общаться со своим владельцем голосом из мультсериала.
Geek Club и CircuitMess разработали функциональную копию робота Butter Bot из популярного мультсериала "Рик и Морти". Об этом пишет The Verge.
Как отмечают в издании, новый Butter Bot может перемещаться по миру, распознавать лица, а также общаться с людьми. Для этого он получил камеру, динамик, микрофон гусеницы и функции искусственно интеллекта (ИИ). Робот оснащен двухъядерным процессором и батарей емкостью 1000 мАч.
Роботом можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления, который имеет, несколько кнопок для включения звуков и предварительно запрограммированных действий, а также небольшой экран, где может отображаться прямая трансляция видео с его камеры.
Используя искусственный интеллект, камеру и датчики, Butter Bot может автономно передвигаться и избегать препятствий, таких как край стола, а также реагировать на голосовые команды, используя библиотеку из 1000 фраз, произнесенных голосом Butter Bot из мультсериала.Важно
На данный момент робот доступен для предварительного заказа через краудфандинговую кампанию Kickstarter по цене 139 долларов США, а первые поставки запланированы на август 2025 года.
Отметим, что Butter Bot стал героем мемов из-за сцены в 9-й серии 1-го сезона "Рика и Морти". В этом эпизоде недавно построенный робот спрашивает у Рика: "В чем мое предназначение?", на что Рик отвечает: "Ты подаешь масло".
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