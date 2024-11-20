"Страшнее, чем на Хэллоуин": покупатели в ужасе от рождественского робота-эльфа (видео)

Фигура-аниматроник эльфа Бадди продается в США за $199. Он двигается и произносит некоторые фразы Уилла Феррелла из классического фильма 2003 года.

Покупатели раскритиковали анимированного эльфа Бадди высотой почти 2 метра, который начал продаваться в США за 199 долларов в преддверии Рождественских праздников. Об этом пишет издание Mirror.

Изделие компании Gemmy Industries является новинкой этого года, оно пугающе двигает своим телом из стороны в сторону, а его рот движется вверх и вниз, когда он говорит: "Эй, как тебя зовут? Меня зовут Бадди".

Важно

Адвент-календарь с кристаллами от Swarovski уже в продаже: его цена может шокировать (фото)

Фигурка, как говорится в описании, складывается для "удобного хранения" и "добавляет праздничный штрих в ваше внутреннее пространство".

Рождественское украшение уже подверглось жесткой критике. Многие отметили, насколько пугающе выглядит огромная движущаяся кукла и как ее лицо не похоже на Уилла Феррелла.

"Клянусь, некоторые рождественские украшения страшнее, чем на Хэллоуин, и это прямое тому доказательство", — заметил один из комментаторов.

Другой признался, что купил бы эту штуку, чтобы использовать как украшение на День всех святых, поскольку, по его мнению, "забавно, как ужасно выглядит лицо эльфа".

Уилл Феррел в роли эльфа Бадди Фото: скриншот

Elf вышел на большой экран в 2003 году и стал рождественской классикой. Актер Уилл Феррелл сыграл Бадди, человека, воспитанного как эльф в мастерской Санты, который возвращается в Нью-Йорк, чтобы встретиться со своим биологическим отцом, роль которого исполняет Джеймс Каан.

Напомним, Фокус сделал подборку некоторых рождественских фильмов для просмотра на Новый год.

Также мы писали, что компания Coca-Cola с помощью искусственного интеллекта обновила свою культовую рождественскую рекламу тридцатилетней давности. Однако зрители остались недовольны бездуховным роликом.