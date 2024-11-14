Адвент-календарь с кристаллами от Swarovski уже в продаже: его цена может шокировать (фото)

В календаре "Снежное путешествие" от Swarovski спрятаны хрустальные звезды, снежинки и фигурки животных, всего на 5283 грани.

Австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве рассыпных кристаллов, уже выпустила свой новый традиционный адвент-календарь с 25 дверцами, каждая из которых скрывает сверкающий сюрприз, чтобы отсчитывать дни до Рождества. Об этом сообщает сам бренд.

В календаре "Снежное путешествие" от Swarovski спрятаны хрустальные звезды, снежинки и очаровательные фигурки животных, всего на 5283 грани.

В описании товара указано, что он представлен в яркой красной упаковке с бантом сверху, что делает его идеальным подарком для друзей и близких.

"Предмет декора. Не игрушка. Не подходит для детей младше 15 лет", — говорится в описании к подарочному изданию.

В то же время цена на этот предрождественский атрибут может отпугнуть потенциальных покупателей. Изначально за этот роскошный календарь просили ошеломляющие 900 фунтов стерлингов, то есть почти 47 тысяч гривен.

Однако потом цену скинули на четверть.

Что такое адвент-календарь

Христиане в странах Европы с помощью адвент-календаря отслеживают время до прихода Рождества. Как правило, это картонный домик с открывающимися каждый день окошками, где в ячейках может лежать молитва, конфета, игрушка и т.п. Заканчивается календарь 24 декабря.

Напомним, на прошлое Рождество принц Чарльз подарил всем членам своей семьи особые шарфы. В эквиваленте этот предмет гардероба стоил 5,5 тысячи гривен.

Кроме того, накануне Рождества воры в Британии открыто вынесли из магазина алкогольных напитков на тысячи фунтов.