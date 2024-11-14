Адвент-календар із кристалами від Swarovski вже у продажу: його ціна може шокувати (фото)

У календарі "Снігова подорож" від Swarovski заховані кришталеві зірки, сніжинки та фігурки тварин, загалом на 5283 грані.

Австрійська компанія Swarovski, що спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, уже випустила свій новий традиційний адвент-календар із 25 дверцятами, кожні з яких приховують блискучий сюрприз, щоб відраховувати дні до Різдва. Про це повідомляє сам бренд.

У календарі "Снігова подорож" від Swarovski заховані кришталеві зірки, сніжинки та чарівні фігурки тварин, загалом на 5283 грані.

В описі товару зазначено, що він представлений у яскравій червоній упаковці з бантом зверху, що робить його ідеальним подарунком для друзів і близьких.

"Предмет декору. Не іграшка. Не підходить для дітей молодше 15 років", — йдеться в описі до подарункового видання.

Водночас ціна на цей передріздвяний атрибут може відлякати потенційних покупців. Спочатку за цей розкішний календар просили приголомшливі 900 фунтів стерлінгів, тобто майже 47 тисяч гривень.

Однак потім ціну скинули на чверть.

Що таке адвент-календар

Християни в країнах Європи за допомогою адвент-календаря відстежують час до приходу Різдва. Як правило, це картонний будиночок із віконцями, що відкриваються щодня, де в комірках може лежати молитва, цукерка, іграшка тощо. Закінчується календар 24 грудня.

Нагадаємо, на минуле Різдво принц Чарльз подарував усім членам своєї родини особливі шарфи. В еквіваленті цей предмет гардероба коштував 5,5 тисячі гривень.

Крім того, напередодні Різдва злодії в Британії відкрито винесли з магазину алкогольних напоїв на тисячі фунтів.