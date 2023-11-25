Мать объяснила, почему нельзя покупать детям новогодние подарки

Черлин Сью из Австралии считает, что материальные блага не способны создать ощущение чуда. Зато делают детей более корыстными и заставляют сравнивать себя с другими.

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39-летняя Черлин Сью из австралийского Сиднея убеждена, что детям не стоит покупать новогодние подарки. Это никоим образом не касается темы экономии денег или наказания за непослушание, пишет британский таблоид Mirror.

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По мнению матери двоих детей, игрушки и другие материальные блага не способны создать ощущение чуда. Зато делают детей корыстными и заставляют сравнивать себя с другими.

Черлин уверена, что лучше стремиться, чтобы дети запоминали саму праздничную атмосферу, эмоции, переживали определенный уникальный опыт или особое ощущение, которое останется в их сердце навсегда.

"В мире есть огромная конкуренция. Вы всегда встретите кого-то, кто зарабатывает и тратит больше, чем вы", — говорит женщина.

Именно поэтому она выступает за то, чтобы на праздники или выходные водить своих детей на интересные события или аттракции — в кино, зоопарки, музеи, на выставки.

Черлин Сью уверена, что лучший подарок — это эмоции Фото: Pixabay

"Мой маленький сын до сих пор помнит, как мы отдыхали в зоопарке Таронга много лет назад", — вспоминает австралийка.

Однако Сью не осуждает других родителей, которые дарят своим детям подарки.

"Я не против этого. Лучше подарю им память, чем предмет, который им надоест через несколько дней или недель. Но это вам решать, как воспитывать детей", — резюмировала женщина.

Напомним, ранее Фокус писал о матери-одиночке Адиан Пенью Гарсию из Перу, которая позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, что он стал художником. Женщина убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

К тому же мы рассказывали, что женщина из Австралии придумала гениальный способ отпраздновать 18-летие своего сына, преподнеся ему необычный и очень продуманный самодельный подарок.