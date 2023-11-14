Хотел забрать все подарки: мужчина после полугодового брака шокировал бывшую жену (фото)

Британец пожаловался, что проживает "слишком скучную жизнь" и не получает от любимой достаточно внимания и заботы. Теперь пара пытается поделить совместное имущество.

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31-летняя британка Ева Симмонс развелась со своим мужем после шести месяцев брака и была шокирована, когда ее бывший потребовал, чтобы она вернула ему свадебное кольцо, все подарки полученные на день рождения. Мужчина также хотел оставить себе деньги, вырученные от продажи совместного дома. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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Женщина рассказывает, что инициатором развода после измены с коллегой по работе стал ее муж. Он жаловался, что проживает "слишком скучную жизнь" и не получает от нее достаточно внимания и заботы.

"Я очень энергичная и постоянно в погоне за следующим проектом, а для него работа не была столь важной. Зато в приоритете — теннис и езда на велосипеде", — объясняет Ева.

По словам разочарованной в отношениях британки, в мае 2022 года во время их свадебной церемонии возлюбленный рыдал от счастья и очень хотел, чтобы она была красивой, умной и заботливой рядом с ним. Издание отмечает, что из-за этого Симмонс надеялась, что партнер после развода будет настолько страдать от чувства вины, что отдаст ей все имущество. Но так не произошло.

Симмонс решила предостеречь других женщин от ошибок подобных своей Фото: Instagram/@eviesimm

В ту ночь, когда муж сообщил Еве о разводе, она указала ему на дверь. Однако реакция благоверного была нетипичной: он отказался уезжать.

"Мне некуда идти. Ты не можешь просто выгнать меня на улицу", — сказал он и предложил Еве временно пожить вместе с ним, но в разных комнатах.

Женщина не согласилась и перебиралась к своей маме, которая жила в 15 минутах езды оттуда.

"Как и во многих парах, мой муж занимался львиной долей наших финансов. Я регулярно перечисляла ему выплаты на ипотеку и средства на другие бытовые расходы — и он заботился обо всем этом. Только сейчас я поняла, насколько была наивной в отношении брака", — говорит она.

Женщина перебиралась к своей маме Фото: Instagram/@eviesimm

Симмонс решила предостеречь других женщин от подобных ошибок и подчеркнула, что когда кто-то берет юридические обязательства перед другим человеком, то он должен помнить, что все активы — сбережения, пенсии, имущество, недвижимость — делятся 50:50.

"Если вдруг что-то пойдет не так, вы, вероятно, ничего не сможете сделать, чтобы вернуть вложенное", — добавляет она.

По словам Евы, юридических обязательств возвращать подарки нет, поэтому женщина оставила их себе.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в Колумбии суд постановил, что собака разведенной пары, согласно закону, является членом семьи и должна восприниматься как дочь. Ее владелец добился законного права на свидание с домашним животным после того, как оно получило эмоциональную травму.

Также мы рассказывали о причинах бума разводов среди нардепов. Только за последние несколько месяцев десяток народных избранников либо уже развелись, либо заявили о своем желании расторгнуть многолетние браки. Причиной могут быть не только плохие отношения на фоне войны, но и старая схема сокрытия имущества.