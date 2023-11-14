Хотів забрати всі подарунки: чоловік після піврічного шлюбу шокував колишню дружину (фото)

Британець поскаржився, що проживає "надто нудне життя" і не отримує від коханої достатньо уваги та турботи. Тепер пара намагається поділити спільне майно.

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31-річна британка Єва Сіммонс розлучилася зі своїм чоловіком після шести місяців шлюбу й була шокована, коли її колишній почав вимагати, щоб вона повернула йому весільну обручку, всі подарунки отримані на день народження, а також залишив собі гроші, виручені від продажу спільного будинку. Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

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Жінка розповідає, що ініціатором розлучення після зради з колегою по роботі став її чоловік. Він скаржився, що проживає "надто нудне життя" і не отримує від неї достатньо уваги та турботи.

"Я дуже енергійна і постійно в гонитві за наступним проєктом, а для нього робота не була настільки важливою. Натомість у пріоритеті − теніс і їзда на велосипеді", – пояснює Єва.

За словами розчарованої у стосунках британки, у травні 2022 року під час їхньої весільної церемонії коханий ридав від щастя і дуже хотів, щоб вона була красивою, розумною та турботливою поруч із ним. Видання зазначає, що через це Сіммонс сподівалася, що партнер після розлучення буде настільки страждати від почуття провини, що віддасть їй усе майно. Але так не сталося.

Сіммонс вирішила застерегти інших жінок від помилок подібних до своєї Фото: Instagram/@eviesimm

Тієї ночі, коли чоловік повідомив Єві про розлучення, вона вказала йому на двері. Однак реакція благовірного була нетиповою: він відмовився виїжджати.

"Мені нема куди йти. Ти не можеш просто вигнати мене на вулицю", − сказав він й запропонував Єві або тимчасово пожити разом з ним, але у різних кімнатах.

Жінка не погодилася і перебиралася до своєї мами, яка жила за 15 хвилин їзди звідти.

"Як і в багатьох парах, мій чоловік опікувався левовою часткою наших фінансів. Я регулярно перераховувала йому виплати на іпотеку та кошти на інші побутові витрати − і він дбав про все це. Лише зараз я зрозуміла, наскільки була наївною щодо шлюбу", − каже вона.

Жнка перебиралася до своєї мами Фото: Instagram/@eviesimm

Сіммонс вирішила застерегти інших жінок від подібних помилок й наголосила, що коли хтось бере юридичні зобов’язання перед іншою людиною, то він має пам'ятати, що усі активи − заощадження, пенсії, майно, нерухомість − діляться 50:50.

"Якщо раптом щось піде не так, ви, ймовірно, нічого не зможете зробити, щоб повернути вкладене", − додає вона.

За словами Єви, юридичних зобов'язань повертати подарунки немає, тож жінка залишила їх собі.

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